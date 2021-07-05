Предложение от «Альфа-Банк» признано ненадлежащей рекламой

По информации пресс-службы ведомства, на номер заявителя без его предварительного согласия поступил звонок рекламного характера с предложением кредитной карты от АО «Альфа-Банк» «сто дней без процентов».

— Меня зовут Мария. Для Вас есть предложение от «Альфа-Банк» получить кредитную карту 100 дней без процентов с возможностью снимать наличные с лимитом до 500 тыс. рублей. Если Вам это интересно нажмите «1», не интересно нажмите «0», — говорилось в предложении.

Новосибирское УФАС России признало распространяемую информацию ненадлежащей рекламой и выдало ООО «Эльвиста» предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе.