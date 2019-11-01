Беззалоговые кредиты бизнесу до 7 млн рублей

Банк внес изменения в кредитный продукт «Фонд для бизнеса», который пользуется большим спросом у клиентов. Популярность программы обусловлена, в первую очередь, отсутствием требования о предоставлении залога для получения кредита: 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством фонда, вторая половина – без обеспечения.

Теперь предприятия со средней годовой выручкой до 480 млн рублей (по данным официальной отчётности), зарегистрированные на территории Новосибирска и Новосибирской области, имеют возможность получить в Банке «Левобережный» кредит от 500 тыс. рублей до 7 млн рублей на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредита – до 60 месяцев, во втором – до 48 месяцев.

Важным условием для получения кредита является отсутствие подакцизных ОКВЭД.*

С 2019 года клиентам стала доступна кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности, а возможная отсрочка основного долга увеличена до 6 месяцев.

Подробную информацию о действующих программах кредитования малого и среднего бизнеса в Банке «Левобережный» (ПАО) можно получить, оставив заявку на сайте, по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555 или в офисах банка.

*Деятельность организации, связанная с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, перечисленных в ст. 181 НК РФ (алко-/табачная продукция, моторные масла, ГСМ и Д/Т, мотоциклы (свыше 150 л.с.), легковые А/М и др.).

Фото: пресс-служба банка