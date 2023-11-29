Зарплаты вырастут с начала 2024 года: у кого и насколько

Речь идет в первую очередь о бюджетниках. Чтобы у медработников зарплата стала выше, в бюджете запланировано 96,3 млрд руб., при этом на выплаты врачам отводится 44,8 млрд руб., передают «Известия». Еще 37 млрд рублей предусмотрены на индексацию зарплат врачей, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Всего повышение зарплат коснется свыше 900 тысяч работников.

Вместе с тем, средние зарплаты педагогов, работающих на полной ставке, составят не меньше двух МРОТ, который уже в следующем году он достигнет 19 242 руб.

Также с начала 2024 года средняя зарплата сотрудника правоохранительных органов может вырасти на 30-50%, например, оклад следователя-стажера — на 30%, а следователя третьего класса — на 40%. Старшим следователям и руководителям предусматривается повышение до 50-60%.

Ранее редакция сообщала, что Путин утвердил рост пенсий на 7,5%.