Капот отлетел у одного из автомобилей на Ипподромской магистрали в Новосибирске

В Новосибирске на Ипподромской магистрали у водителя автомобиля отлетел капот. Видео было выложено в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

На видео, несколько машин едут на большой скорости. В один миг у одной из движущихся машин отрывает капот. Можно увидеть реакцию водителя сзади, в которого летит столь неожиданный сюрприз. Он резко тормозит и видео обрывается.

Комментаторы выдвинули несколько предположений, почему капот мог оторваться. Первое, водитель выбрал слишком большую скорость для своего автомобиля. Второе, капот оказался не прикручен.

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске.