В Новосибирске школьникам подняли стоимость бесплатного обеда до 79 рублей

В школах Новосибирска увеличили стоимость бесплатного горячего питания для учеников начальных классов с 70 рублей до 79 рублей 25 копеек. Проект постановления об этом размещен в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

Документом уточняется, что 75,29 рубля из этой суммы обеспечиваются федеральным бюджетом и 3,96 рубля — в виде доплаты за счет средств бюджета города Новосибирска.

Напомним, с 2024 года также предусмотрен рост норматива на льготное питание школьников. В региональный бюджет 2024 года заложено увеличение нормативов на 4,9%. Оно касается детей из малоимущих и многодетных семей, детей военнослужащих на СВО и детей с особенностями здоровья.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой.