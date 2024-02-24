В Новосибирске школьникам подняли стоимость бесплатного обеда до 79 рублей

В школах Новосибирска увеличили стоимость бесплатного горячего питания для учеников начальных классов с 70 рублей до 79 рублей 25 копеек. Проект постановления об этом размещен в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
Документом уточняется, что 75,29 рубля из этой суммы обеспечиваются федеральным бюджетом и 3,96 рубля — в виде доплаты за счет средств бюджета города Новосибирска.
Напомним, с 2024 года также предусмотрен рост норматива на льготное питание школьников. В региональный бюджет 2024 года заложено увеличение нормативов на 4,9%. Оно касается детей из малоимущих и многодетных семей, детей военнослужащих на СВО и детей с особенностями здоровья.
Ранее редакция сообщала о том, что рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой.
Фото: freepik.com, fabrikasimf
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru