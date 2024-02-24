Рекламодателям

В Новосибирске школьникам подняли стоимость бесплатного обеда до 79 рублей

  • 24/02/2024, 16:00
Автор:
В Новосибирске школьникам подняли стоимость бесплатного обеда до 79 рублей
Цена обедов выросла на 9 рублей.

В школах Новосибирска увеличили стоимость бесплатного горячего питания для учеников начальных классов с 70 рублей до 79 рублей 25 копеек. Проект постановления об этом размещен в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

Документом уточняется, что 75,29 рубля из этой суммы обеспечиваются федеральным бюджетом и 3,96 рубля — в виде доплаты за счет средств бюджета города Новосибирска.

Напомним, с 2024 года также предусмотрен рост норматива на льготное питание школьников. В региональный бюджет 2024 года заложено увеличение нормативов на 4,9%. Оно касается детей из малоимущих и многодетных семей, детей военнослужащих на СВО и детей с особенностями здоровья.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораны Сибири будут прирастать школьной столовой.

Фото: freepik.com, fabrikasimf

1 450

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : стоимость обеда льготное питание бесплатное питание


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40
Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25

Новосибирский патронный завод и НЗИВ включены в санкционный список Евросоюза

23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России.
Читать далее >>

Что подарить близким и как сэкономить на покупках: советы эксперта

Скоро праздники — а значит, самое время выбирать подарки.
Читать далее >>

20% должников по алиментам в Новосибирской области — женщины

В 2023 году с должников по алиментам приставы взыскали 1,2 млрд рублей.
Читать далее >>

С собственников «ВостокУгольТранса» хотят взыскать долги компании

Конкурсный управляющий намерен подать в суд на привлечение владельцев и руководства компании к субсидиарной ответственности.
Читать далее >>

Ужесточить контроль за питбайками предложил новосибирский депутат

Александр Аксененко настаивает на повышении ответственности владельцев спортинвентаря, которыми чаще всего являются подростки.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства для лечения мальчика с церебральным параличом

Необходимо собрать — 240 037 рублей.
Читать далее >>

СКИФ будут строить 1000 рабочих из Индии и Бангладеш

Генподрядчик подал заявку на привлечение иностранцев для возведения источника синхротронного излучения в Новосибирске.
Читать далее >>

«У малыша сильный ангел-хранитель»: врач рассказал о выброшенном в мусорку младенце в Новосибирске

Младенец не успел критически остыть — ему вовремя помогли.
Читать далее >>

6 млрд рублей вернулись в бюджет после раскрытия экономических преступлений в НСО

В 2023 году в регионе было возбуждено 770 дел экономической направленности.
Читать далее >>

Вытрезвитель сократил алкогольную преступность в Новосибирске

За 5 месяцев 2023 года с улиц города полиция забрала почти 860 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Анастасия Горбулицкая: Мы уже столкнулись с противостоянием людей и машин

Анастасия Горбулицкая: Мы уже столкнулись с противостоянием людей и машин

На «Новосибирском заводе светодиодной продукции» дело доходило до прямого саботажа с выводом из строя оборудования и срывом графиков работы.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцев приглашают на кастинг для шоу МЕГАРОК
24/02/24 18:41
Культура Общество
Новосибирский патронный завод и НЗИВ включены в санкционный список Евросоюза
24/02/24 18:14
Власть Политика
Зарубежные модные бренды подали иски против предпринимателей в Новосибирске
24/02/24 17:49
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске школьникам подняли стоимость бесплатного обеда до 79 рублей
24/02/24 16:00
Власть Общество
Мэрия зарезервировала место под сквер на улице Высоцкого в Новосибирске
24/02/24 15:01
Власть Общество
Новосибирск вошел в число популярных городов для путешествий на февральские праздники
24/02/24 13:28
Общество Туризм
Прокуратура проконтролирует расследование дела о пожаре на улице Адриена Лежена в Новосибирске
24/02/24 13:01
Право&Порядок
Выставлен на торги участок земли с долгостроями в Октябрьском районе Новосибирска
24/02/24 12:26
Недвижимость
Серьезное ДТП произошло ночью на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова в Новосибирске
24/02/24 10:08
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на Адриена Лежена в Новосибирске
24/02/24 9:39
Происшествия
На смену лютым морозам в Новосибирскую область придет потепление
23/02/24 18:30
Общество
Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке под Новосибирском
23/02/24 16:56
Происшествия
«Учителя стоит поощрить»: депутат горсовета высказался о скандале с непристойными фото учительницы в НСО
23/02/24 15:40
Власть Общество
«Кровать, темно, поцелуи»: Минобр объяснил причины, по которым просили убрать фото учительницу в НСО
23/02/24 15:08
Образование Общество
Открытое горение складов на Петухова в Новосибирске ликвидировано
23/02/24 13:57
Происшествия
После травли учителя за «интимные» фото Минобр проверит новосибирская прокуратура
23/02/24 13:11
Образование Общество
«Произошла подмена»: в Минобр прокомментировали скандал с учительницей из Новосибирской области
23/02/24 12:33
Образование Общество
Актера из Новосибирска Кологривого уличили в романе с экс-супругой Прилучного
23/02/24 11:41
Общество
Мощный пожар полыхает на складе в Кировском районе Новосибирска
23/02/24 9:28
Происшествия
Мужчина погиб в ночной аварии на Восточном шоссе в Новосибирске
23/02/24 9:07
Происшествия
Популярное
Мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы
22/02/24 14:27
Эксперт назвала продукты, негативно влияющие на мужской организм
22/02/24 12:52
Депутаты в первом чтении приняли закон о борьбе с борщевиком
22/02/24 9:46
Хакеры получают доступ к электронным подписям
21/02/24 15:23
Употребление определенных продуктов поможет избавиться храпа
21/02/24 13:49
Лето 2024 будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений
21/02/24 11:45
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с максимальной доходностью по вкладам
22/02/24 10:13
Какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 000 в год и милями без ограничений
21/02/24 10:16
Банк Уралсиб компенсирует клиентам расходы на такси по премиальной бизнес-карте
20/02/24 10:35
Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления
19/02/24 10:00
АО «РЭС» завершило строительство электросетей для двух новых школ в Новосибирске
16/02/24 13:21
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-5 выгодных вкладов
15/02/24 11:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска