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Зарубежные ритейлеры не успевают избавиться от товаров до наступления праздников

  • 17/11/2022, 12:47
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Зарубежные ритейлеры не успевают избавиться от товаров до наступления праздников
У российских предпринимателей, которые занимаются параллельным импортом, может появиться возможность приобрести товары по сниженным ценам.

Как сообщает издание Supplychaindive, большое количество ритейлеров на Западе буквально стонут от переизбытка запасов товара, которыми заполнены их склады.

— Ритейлеры перегружены товарами, и они очень обеспокоены. Они разместили слишком много заказов, когда возникли проблемы с цепочкой поставок, — сказала в интервью Алекса Дриански, директор розничной практики AlixPartners.

Основная цель крупных компаний — освободить место в магазинах и на складах и избавиться от сезонных или устаревших товаров. Это должно позволить ритейлерам перезагрузиться к праздникам с продуктами, которые люди будут покупать. Сделать это можно, прибегая к скидкам и другим мерам по избавлению от продуктов, которые клиенты не покупали.

Так, компания Nike уже заявила, что ее запасы выросли на 65%, а валовая прибыль сократилась на 220 базовых пункта из-за глубоких скидок.

Adidas, в свою очередь, сообщил, что наблюдается значительное увеличение запасов в результате снижения потребительского спроса на основных западных рынках с начала года. Так что дополнительные запасы, добавила компания, вероятно, потребуют уценки до конца года.

В сентябре Бейкер из DA Davidson отмечал, что ритейлеры «тонули в запасах», их уровень вырос на 22% по сравнению с прошлым годом и достиг 10-летнего максимума. Более того, за последние кварталы разрыв между ростом запасов и ростом продаж превратился в пропасть.

—  Многие ритейлеры на Западе буквально стонут от избыточных запасов, которые оказались у них складах из-за неправильных заказов в период выхода из пандемии: цепочки рвались и все напугано заказали столько товара, что не могут это распродать, —  комментирует независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог Борис Агатов.  — Чтобы избавится от такого количества запасов есть хороший, проверенный способ —глубокие скидки. По всей видимости, на Западе ожидается глубокая распродажа, чтобы хоть как-то вернуть деньги в оборот. Те, кто занимается параллельным импортом, возможно найдут много товара по сниженным ценам, чтобы привезти его в Россию.

 

Ранее редакция сообщала, что заказанные россиянами подарки на Новый год могут застрять на границе.

Фото: pexels.com — Tiger Lily

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ритейл Параллельный импорт


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