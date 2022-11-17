Зарубежные ритейлеры не успевают избавиться от товаров до наступления праздников

Как сообщает издание Supplychaindive, большое количество ритейлеров на Западе буквально стонут от переизбытка запасов товара, которыми заполнены их склады.

— Ритейлеры перегружены товарами, и они очень обеспокоены. Они разместили слишком много заказов, когда возникли проблемы с цепочкой поставок, — сказала в интервью Алекса Дриански, директор розничной практики AlixPartners.

Основная цель крупных компаний — освободить место в магазинах и на складах и избавиться от сезонных или устаревших товаров. Это должно позволить ритейлерам перезагрузиться к праздникам с продуктами, которые люди будут покупать. Сделать это можно, прибегая к скидкам и другим мерам по избавлению от продуктов, которые клиенты не покупали.

Так, компания Nike уже заявила, что ее запасы выросли на 65%, а валовая прибыль сократилась на 220 базовых пункта из-за глубоких скидок.

Adidas, в свою очередь, сообщил, что наблюдается значительное увеличение запасов в результате снижения потребительского спроса на основных западных рынках с начала года. Так что дополнительные запасы, добавила компания, вероятно, потребуют уценки до конца года.

В сентябре Бейкер из DA Davidson отмечал, что ритейлеры «тонули в запасах», их уровень вырос на 22% по сравнению с прошлым годом и достиг 10-летнего максимума. Более того, за последние кварталы разрыв между ростом запасов и ростом продаж превратился в пропасть.

— Многие ритейлеры на Западе буквально стонут от избыточных запасов, которые оказались у них складах из-за неправильных заказов в период выхода из пандемии: цепочки рвались и все напугано заказали столько товара, что не могут это распродать, — комментирует независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог Борис Агатов. — Чтобы избавится от такого количества запасов есть хороший, проверенный способ —глубокие скидки. По всей видимости, на Западе ожидается глубокая распродажа, чтобы хоть как-то вернуть деньги в оборот. Те, кто занимается параллельным импортом, возможно найдут много товара по сниженным ценам, чтобы привезти его в Россию.

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