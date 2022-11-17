Зимой во дворах Новосибирска дети снова не смогут покататься на самодельных горках

Вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова рассказала, что этой зимой во дворах жилых домов горки заливать не будут, передает КП-Новосибирск. Это связано с новыми нормативами, которые были определены на федеральном уровне и касаются не только нашего региона.

— Cейчас, по новым нормативам, все горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами. А это значит, что там обязательно должен присутствовать посадчик и охрана, — пояснила Анна Терешкова в эфире Радио «Комсомольская правда». — И если какая-то управляющая компания сама зальет во дворе дома горку, и не дай бог с ребенком там что-то случится, то и ответственность за это будет нести управляющая компания. Особенно, если горка не соответствовала вот этим новым нормам.

Вице-мэр также отметила, что власти города постараются, чтобы в каждом парке была залита горка, которая будет соответствовать этим нормативам, а покататься на ней дети смогут абсолютно бесплатно.

Напомним, прошлой зимой в новосибирских дворах сносили горки, построенные жителями самостоятельно без соблюдения ГОСТов и евразийского техрегламента. Так, три горки снесли в ЖК «Тулинка». УК оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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