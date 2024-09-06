Заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики провел Андрей Травников

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила, что в Новосибирской области сохраняются исторически низкие показатели безработицы.

В частности, уровень зарегистрированной безработицы 0,5% от численности рабочей силы. Этот ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (было 0,9%). Показатель общей безработицы в среднем за II квартал текущего года — 2,9%, (в аналогичном периоде 2023 года — 3,6%).

По официальным данным, зарегистрированы безработными 7542 жителя, это на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

При этом на рынке труда Новосибирской области есть потребность в кадрах. Необходимы инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, технологи, техники, механики, станочники, слесари-ремонтники, слесари механосборочных работ, сборщики, электрогазосварщики, монтажники, электромонтеры, формовщики, бетонщики, швеи, повара, водители.

По словам Елены Бахаревой, региональные проекты и меры господдержки в сфере занятости в этом году направлены на удовлетворение потребности работодателей в кадрах, повышение эффективности использования и перераспределение существующих трудовых ресурсов.

— Используется система краткосрочного обучения и переобучения взрослого населения по востребованным на рынке труда компетенциям. Здесь кроме региональной программы «Содействие занятости населения» задействованы ресурсы национального проекта «Демография». За счёт средств федерального бюджета реализуется программа профессионального обучения работников оборонно-промышленного комплекса, — уточнила министр.

Что касается вопросов мониторинга цен на топливо и продукты питания, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров рассказал, что специалисты ведомства оперативно реагируют на ситуацию с ростом цен. С региональными нефтетрейдерами ведётся работа по недопущению необоснованного роста цен на топливо.

Кроме того, осуществляется взаимодействие с УФАС России по Новосибирской области по фактам реализации автомобильного топлива по ценам выше средних розничных для проведения проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Также организовано проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием регионального рынка товаров первой необходимости. На сегодня фиксируется стабильное состояние потребительского рынка, наличие широкого ассортимента товаров и изменение потребительских цен в соответствии с общероссийскими тенденциями, отметил министр.