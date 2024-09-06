Суд изменил меру пресечения временно отстраненному главе Станционного сельсовета Новосибирской области

Суд прислушался к следствию и изменил меру пресечения экс-главе Станционного сельсовета Фаниру Хабибулину, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Причиной стало нарушение обвиняемым запретов, наложенных судом.

– 29 августа 2024 года в 14:00 часов он прибыл к зданию Станционного сельсовета, зашел в здание и общался с сотрудниками. Данный факт подтвержден 30.08.2024 показаниями свидетелей, – отмечает пресс-служба управления Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Хабибулин будет находиться под домашним арестом до 20 октября 2024 года.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Станционного сельсовета, укравший чужой забор, отстранен от должности.