Школьник попал в больницу с переломом позвоночника после потасовки в Новосибирске

В Новосибирске 12-летний школьник получил тяжелую травму после избиения сверстниками. Потасовка произошла 12 января в одной из школ города. Конфликт между одноклассниками начался еще в классе, а продолжился уже после уроков на улице.
Трое подростков напали на мальчика и начали его избивать. За дракой наблюдали другие ученики, но никто не вступился за него.
Дома ребенок пожаловался родителям на боли в спине. В травмпункте школьнику сделали рентген, после чего он был госпитализирован с переломом позвоночника.
— Мать пострадавшего отмечает, что указанная группа несовершеннолетних регулярно проявляет агрессию к детям и учителям, однако мер к нарушителям не принимается, — рассказала Infopro54 помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.
Ситуацией заинтересовался Глава СК России Александр Бастрыкин.
— Руководителем СК РФ было дано указание по данному факту возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению, — добавили в региональном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы ГБР обезвредили третьеклассника, который уже несколько лет держит в страхе учеников и педагогов средней школы.
Фото: freepik.com-@master1305
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