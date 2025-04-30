Застройщик эко-квартала в Новосибирске запустил финальный этап проекта

По мотивам Берлина

В эко-квартале FLORA & FAUNA стартовало строительство третьего этапа жилого комплекса. Застройщик, ООО «Сибирские жилые кварталы», планирует возвести два высотных здания, которыми завершит свой проект.

Как пояснил основатель проекта Павел Шутов, вдохновляющим образом для эко-квартала изначально стала застройка Берлина. Там концепция квартала-парка культивируется достаточно давно. Логично, что соавторами проекта в итоге стали немецкие архитекторы, выбранные по итогам конкурса, в котором участвовали 30 бюро и студий из Европы и США.

— При детализации замысла приходилось искать золотую середину между трендами немецкой архитектуры и российскими СНИПами. От некоторых идей, эффектно выглядевших в студийной подаче, пришлось отказаться после соотнесения с природной средой. Например, дома с округлым периметром корпуса отлично выглядели на проекте и пленяли своим символизмом. Но при 3D-«примерке» к среде реального бора оказались тяжеловесными и мрачными. И были заменены на здания, более легкие по архитектурной пластике, — рассказывает Павел Шутов.

Экосимволика

Архитектурная символика квартала FLORA & FAUNA — это три метафорических группы: река, лес, горы.

«Речные» дома ориентированы на береговую линию Оби. В среднесрочной перспективе они станут составляющей макро-концепта «речной фасад Новосибирска» (на его воплощение сейчас ориентированы сразу несколько КРТ-проектов).

ориентированы на береговую линию Оби. В среднесрочной перспективе они станут составляющей макро-концепта «речной фасад Новосибирска» (на его воплощение сейчас ориентированы сразу несколько КРТ-проектов). «Лесные» дома , напротив, имеют «растворимые» фасады, нацеленные на визуальную незаметность при взгляде с реки. На это работает выбор материала — серо-антрацитовый кирпич, оптически вписывающийся в оттенки лесных теней.

, напротив, имеют «растворимые» фасады, нацеленные на визуальную незаметность при взгляде с реки. На это работает выбор материала — серо-антрацитовый кирпич, оптически вписывающийся в оттенки лесных теней. Наконец, «горные» дома 18А и 18Б — они возвышающаются над пейзажем, расположены между двумя стихиями: лесом и рекой. Для тех, кому близка тишина, высота и внутреннее уединение.

Ресурс исчерпан

Стоит отметить, что высотные здания, анонсированные компанией, практически последний комплекс из тематической группы «экоурбанизм»: в Новосибирске исчерпан разрешительный ресурс на проекты в зеленых зонах. FLORA & FAUNA — фактически финальный аккорд этого градостроительного тренда.

Напомним, ООО «Сибирские жилые кварталы» возводит эко-квартал FLORA & FAUNA с 2016 года. Общая площадь жилого комплекса составляет 9,5 гектаров, 6,6 из которых — это прогулочные и парковые зоны. Инвестор анонсировал строительств 12 монолитно-кирпичных зданий. Компания «Сибирские жилые кварталы» основана в 2013 году. Учредитель — Павел Шутов, со-основатель «Инмарко».

Судя по данным «2ГИС», в южной части Заельцовского бора строится ЖК «Бирюзовая жемчужина-4» (застройщик ГК «Сибмонтажспецстрой»), в восточной части — ЖК «Бестужевский бульвар» (ООО «Специализированный застройщик «Строй-Интеграл»), на север-востоке — ЖК «Новелла» (ГК «Стрижи»). На левом берегу Оби в д.п. Кудряшовский напротив эко-квартал FLORA & FAUNA возводится ЖК «Сосновый бор» (ГК Расцветай).