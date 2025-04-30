Мэрия потратит 8 млн на техоснащение праздничной программы в центре Новосибирска

Техническое обеспечение праздничной концертной программы, посвященной празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Площади им. Ленина обойдётся бюджету города в 8,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, в услугу включены поставка сценического инвентаря (подиум для СМИ, подиум для почетных гостей и конструктив трибуны), обеспечение световым, звуковым и видеооборудованием, а также обслуживание аппаратуры в рамках всех запланированных мероприятий. Демонтаж необходимо провести до 11 мая.

Данное оборудование должно было быть смонтировано в три этапа: к проведению первой репетиции парада надо смонтировать подиум, планшет сцены и навести порядок на площадке (с 1 по 4 мая), к проведению второй репетиции парада навести порядок на площадке (с 4 по 7 мая), а с 7 мая должна быть полная готовность сценической площадки (сценическое оборудование, звуковое, световое, оформление сцены, готовность технического персонала).

Напомним, в праздничные дни в Новосибирской области запланировано более 60 тысяч различных мероприятий, которые, как ожидается, охватят свыше 800 тысяч человек.

Кульминацией праздничных торжеств в Новосибирске станет красочный фейерверк, который озарит небо над площадью Ленина и Монументом Славы. В 22:00 на Михайловской набережной прогремит артиллерийский салют. Кроме того, пиротехнические шоу запланированы в более чем тридцати районах и округах региона.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска ограничил 9 мая передвижение самокатчиков в некоторых локациях города. Запрет коснется, например, Михайловской набережной, парков и скверов.