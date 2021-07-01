Рекламодателям

Трилогия «Классика на Дворцовой» в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

  • 01/07/2021, 11:28
В канун Дня города Новосибирска «Ростелеком» и видеосервис Wink совместно с центром культуры и отдыха «Победа» показали эксклюзивную петербургскую трилогию «Классика на Дворцовой».

Новости компанийУже девять лет подряд это оперное шоу проходит на главной площади Северной столицы в честь дня ее основания и собирает десятки тысяч зрителей офлайн и миллионы — в телетрансляциях.

С 25 по 27 июня новосибирцы смогли бесплатно посмотреть полноэкранные авторские видеоверсии концертов и принять участие в розыгрыше призов от «Ростелекома». Всего за выходные на виртуальных концертах побывало более 300 поклонников классики, причем некоторые из них посетили все сеансы.

Оперный марафон открылся в пятницу видеодайджестом шоу 2019 года. Тогда под открытым небом у стен Зимнего дворца выступили признанный лучший бас мира Ильдар Абдразаков, обаятельный тенор Рене Барбера, изысканное сопрано Мария Мудряк, огненный мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, роскошная Вероника Джиоева и многие другие.

В субботу поклонники жанра смогли увидеть неординарный концерт 2020 года: из-за пандемии «Классика» состоялась не на Дворцовой, но в ее честь — в студии, где собрались лучшие голоса Петербурга. Изюминкой проекта стали прогулки Евгения Дятлова и Карины Разумовской по пустым улицам и по истории города. Оказалось, что самые знаменитые арии и хиты от Моцарта и Верди до Кальмана и Бернстайна имеют непосредственное отношение не только к обитателям Санкт-Петербурга, но и к его неповторимому духу.

Финальной  точкой трехдневного оперного марафона непосредственно в День города Новосибирска стал триумфальный концерт-возвращение «Классика на Дворцовой 2021».  Всемирный оперный локдаун позволил собрать на одной сцене шесть суперзвезд мировой оперы. «Летящее к звездам» сопрано Притти Йенде, один из лучших теноров Америки Чарльз Кастроново, блистательная прима Энджел Блю, «Паваротти наших дней» Джозеф Каллея, харизматичный бас-баритон Эрвин Шротт и петербурженка меццо-сопрано Анна Горячева сменяли друг друга в эффектных театрализованных номерах.

«Концерт “Классика на Дворцовой“ — это тот редкий случай, когда ты можешь почувствовать себя рядом с исполнителями. Потому что даже в опере ты не всегда можешь все увидеть и услышать, а здесь ты можешь разглядеть все эмоции и получить гамму впечатлений. Это большое человеческое счастье, когда ты можешь почувствовать себя в Петербурге и увидеть эту красоту», — сказала Ольга Буцик, постоянная зрительница оперных трансляций.

Концерты из серии «Классика на Дворцовой» теперь можно посмотреть и дома, в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

«Классика на Дворцовой“ — это наш подарок Новосибирску в День города. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, на праздник в Петербург смогли приехать не все желающие из других точек России. Новые условия требуют новых подходов, реализовывать которые — наша задача. Благодаря цифровым технологиям новосибирские зрители смогли на несколько часов перенестись в Санкт-Петербург, чтобы погрузиться в яркую и живую атмосферу оперного шоу, — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено пресс-службой компании

456

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Ростелеком новости бизнеса День города


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

30/06/2021, 15:28

В 2021 году в Сибири уже предотвращено более 50 нарушений в области транспортной безопасности

24/06/2021, 17:22

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Григорий Якобсон: То, что мы видим на рынке кредитования жилья, очень похоже на ипотечный пузырь

Все материалы
Лента новостей

Застройщик микрорайона в Новосибирске попался на незаконном потреблении электроэнергии

01/07/2021, 11:21

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

01/07/2021, 10:13

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

01/07/2021, 10:03

Сборы «Ингосстраха» в Сибири за 1 квартал составили 1,2 млрд рублей

01/07/2021, 09:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Рестораторам Новосибирска не продлили «пандемийную» льготу на аренду летников
1/06/21, 14:36

Новости компаний

О ключевых трендах в IТ-индустрии и телеком-сфере журналисты расскажут в номинации «Цифровая Сибирь» от ПАО «Ростелеком»

01/07/2021, 12:46

В Банке Акцепт прошло заседание Общественного совета при министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области

01/07/2021, 11:10

Экологическая акция «Зелёный двор» пришла в Новосибирск

30/06/2021, 17:23

Откройте индивидуальный инвестиционный счет в Банке Акцепт!

30/06/2021, 15:20

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Популярное

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Губернатора просят помочь МУП «Спецавтохозяйство»

НМЗ «Искра» подтвердил качество и конкурентоспособность продукции на рынке

Какие законы вступят в силу в июле?

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Власти сами будут предлагать малому и среднему бизнесу госпомощь

За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей

На экспорт металлопродукции введут временные пошлины

Политика

Новости Новосибирска

«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

Кто из ЛДПРовцев выступит «за бедных и за честных»?

Съезд справороссов: какой округ представит Александр Аксененко?

«Родина» выставляет в Госдуму местных депутатов

Интрига, однако: кто возглавил списки КПРФ?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Дольщики 40 новосибирских долгостроев получат квартиры

ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

В Новосибирской области пройдет масштабная оценка кадастровой стоимости недвижимости

Дольщикам крупнейшего долгостроя региона будут выплачены компенсации

Почему нужно покупать квартиру по действующей программе льготной ипотеки?

Технологии

Новости Новосибирска

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Телекоммуникации

Новости компаний

В отдаленные районы Новосибирской области МегаФон отправит передвижной магазин

Сотовых операторов могут перестать пускать на остановки

МТС и ГК «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата

МТС лидирует по скорости фиксированного интернета в Новосибирске

МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Агропром

Новости Новосибирска

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Область приросла посевными площадями

В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

Фермеров обяжут поднять уровень зарплат работникам

Транспорт

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Работы на Восточном обходе Новосибирска возобновились

Whoosh: Электросамокаты разгружают дороги в часы пик

Новый агрегатор «DiDi-такси» закрепляется в регионах Сибири

Рынок такси снова лихорадит

Медицина

Новости Новосибирска

Ежегодный международный научный конгресс OpenBio-2021 стартует меньше чем через 100 дней

В Новосибирской области утвердили решение о строительстве инфекционной больницы

С лор-заболеваниями у детей можно справиться и без операций

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Авто

Авто

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

Туризм

Новости Новосибирска

В новосибирских ресторанах тоже готовятся ввести QR-коды

Чай из самогона, баран на вертеле и запеченный судак

S7 Airlines открывает новые рейсы из Новосибирска и Москвы в Турцию

Маслянино. Островок самобытности в Новосибирской области

Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

Общество

Популярное

Даже к сентябрю не вакцинируют 60% новосибирцев

Росреестр будет осматривать земельные участки с помощью беспилотников

Владимир Путин привился «Спутником V»

Сергей Бойко предложил здание сибирского полпредства отдать под школу

Кемеровский губернатор разрешил праздновать 300-летие Кузбасса

Стиль жизни

Новости Новосибирска

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска