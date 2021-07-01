Трилогия «Классика на Дворцовой» в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

Уже девять лет подряд это оперное шоу проходит на главной площади Северной столицы в честь дня ее основания и собирает десятки тысяч зрителей офлайн и миллионы — в телетрансляциях.

С 25 по 27 июня новосибирцы смогли бесплатно посмотреть полноэкранные авторские видеоверсии концертов и принять участие в розыгрыше призов от «Ростелекома». Всего за выходные на виртуальных концертах побывало более 300 поклонников классики, причем некоторые из них посетили все сеансы.

Оперный марафон открылся в пятницу видеодайджестом шоу 2019 года. Тогда под открытым небом у стен Зимнего дворца выступили признанный лучший бас мира Ильдар Абдразаков, обаятельный тенор Рене Барбера, изысканное сопрано Мария Мудряк, огненный мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, роскошная Вероника Джиоева и многие другие.

В субботу поклонники жанра смогли увидеть неординарный концерт 2020 года: из-за пандемии «Классика» состоялась не на Дворцовой, но в ее честь — в студии, где собрались лучшие голоса Петербурга. Изюминкой проекта стали прогулки Евгения Дятлова и Карины Разумовской по пустым улицам и по истории города. Оказалось, что самые знаменитые арии и хиты от Моцарта и Верди до Кальмана и Бернстайна имеют непосредственное отношение не только к обитателям Санкт-Петербурга, но и к его неповторимому духу.

Финальной точкой трехдневного оперного марафона непосредственно в День города Новосибирска стал триумфальный концерт-возвращение «Классика на Дворцовой 2021». Всемирный оперный локдаун позволил собрать на одной сцене шесть суперзвезд мировой оперы. «Летящее к звездам» сопрано Притти Йенде, один из лучших теноров Америки Чарльз Кастроново, блистательная прима Энджел Блю, «Паваротти наших дней» Джозеф Каллея, харизматичный бас-баритон Эрвин Шротт и петербурженка меццо-сопрано Анна Горячева сменяли друг друга в эффектных театрализованных номерах.

«Концерт “Классика на Дворцовой“ — это тот редкий случай, когда ты можешь почувствовать себя рядом с исполнителями. Потому что даже в опере ты не всегда можешь все увидеть и услышать, а здесь ты можешь разглядеть все эмоции и получить гамму впечатлений. Это большое человеческое счастье, когда ты можешь почувствовать себя в Петербурге и увидеть эту красоту», — сказала Ольга Буцик, постоянная зрительница оперных трансляций.

Концерты из серии «Классика на Дворцовой» теперь можно посмотреть и дома, в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.