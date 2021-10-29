Застройщики ИЖС ищут новые ниши

— На рынке Сибири растет интерес к индивидуальному жилищному строительству как у граждан, так и у застройщиков. Благодаря проектному финансированию сейчас у малых подрядчиков тоже появилась возможность попробовать себя в качестве девелопера типовых домов, и мы видим, что на этом сегменте рынка растет количество игроков, — сообщил Infopro54 член штаба ОНФ Новосибирской области, эксперт тематической площадки МСП, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов.

Так, например, он отметил, что новосибирская строительная компания «Плотникофф» заканчивает реализацию пилотного проекта по строительству поселка клубного типа в Братске и планирует тиражировать этот опыт в другие регионы.

Директор Строительной компании «Плотникофф» (ООО «ГК МТК») Владимир Бессонов подтвердил, что компании интересен рынок ИЖС и после Братска она намерена реализовать проект в Новосибирске.

— В Братске мы построили малоэтажный поселок «Кедры» на 24 дома с нуля в чистом поле. На этом проекте мы протестировали возможности своей компании. И здесь зародилась идея о новой концепции строительства, которая практически не используется девелоперами, работающими на рынке ИЖС в России, но эффективно работает в Финляндии. Речь идет не только о строительстве домов, но и о создании внешней среды, инфраструктуры поселка с учетом потребностей будущих жителей, — пояснил Бессонов. — Сейчас мы ищем землю в Советском районе Новосибирска, проводим переговоры с собственниками земли, органами власти, инвесторами, которые могли бы вложиться в строительство жилой недвижимости, а также с банками о проектном финансировании. Наша компания будет работать в качестве девелопера и застройщика.

Пока в проекте — построить клубный поселок класса «комфорт+» на 20-24 дома. Причем собственники будут заезжать в свои коттеджи только после сдачи всех домов и инфраструктуры поселка. Владимир Бессонов признает, что такой подход к строительству для Сибири новый и потребует большого объема инвестиций на старте, но на выходе жители поселка получат полностью готовый к проживанию дом с окружающим благоустройством. В планах компании — предложить покупателям работы по внутренней отделке, производству корпусной мебели и финальному клинингу, чтобы жильцы приезжали сразу с вещами и заселялись. Такая концепция в Сибири еще не реализовывалась.

— Сейчас у нас уже есть потенциальные инвесторы, которые заинтересовались проектом и смогут в него вложиться. Недвижимость позволяет сохранить деньги и получить возврат на вложенный капитал, — поясняет Бессонов. — Спрос на такое жилье в Новосибирской области тоже есть. Мы проводили оценку рынка и пришли к выводу, что предложение в данном формате в регионе в принципе отсутствует. Рынок малоэтажного строительства достаточно своеобразный, поэтому многие застройщики занимаются гражданским строительством, где, по их оценкам, сегодня больше возможностей и выше оборачиваемость средств. Но мы видим потенциал рынка малоэтажки и знаем, как с ним работать.

После реализации проекта в Новосибирске компания намерена выйти в центральные регионы России.