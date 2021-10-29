Рекламодателям

Застройщики ИЖС ищут новые ниши

  • 29/10/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирска
Интерес покупателей к жизни за городом подтягивает европейские тренды в строительство.

— На рынке Сибири растет интерес к индивидуальному жилищному строительству как у граждан, так и у застройщиков. Благодаря проектному финансированию сейчас у малых подрядчиков тоже появилась возможность попробовать себя в качестве девелопера типовых домов, и мы видим, что на этом сегменте рынка растет количество игроков, — сообщил Infopro54 член штаба ОНФ Новосибирской области, эксперт тематической площадки МСП, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов.

Так, например, он отметил, что новосибирская строительная компания «Плотникофф» заканчивает реализацию пилотного проекта по строительству поселка клубного типа в Братске и планирует тиражировать этот опыт в другие регионы.

Директор Строительной компании «Плотникофф» (ООО «ГК МТК») Владимир Бессонов подтвердил, что компании интересен рынок ИЖС и после Братска она намерена реализовать проект в Новосибирске.

— В Братске мы построили малоэтажный поселок «Кедры» на 24 дома с нуля в чистом поле. На этом проекте мы протестировали возможности своей компании. И здесь зародилась идея о новой концепции строительства, которая практически не используется девелоперами, работающими на рынке ИЖС в России, но эффективно работает в Финляндии. Речь идет не только о строительстве домов, но и о создании внешней среды, инфраструктуры поселка с учетом потребностей будущих жителей, — пояснил Бессонов. — Сейчас мы ищем землю в Советском районе Новосибирска, проводим переговоры с собственниками земли, органами власти, инвесторами, которые могли бы вложиться в строительство жилой недвижимости, а также с банками о проектном финансировании. Наша компания будет работать в качестве девелопера и застройщика.

Пока в проекте — построить клубный поселок класса «комфорт+» на 20-24 дома. Причем собственники будут заезжать в свои коттеджи только после сдачи всех домов и инфраструктуры поселка. Владимир Бессонов признает, что такой подход к строительству для Сибири новый и потребует большого объема инвестиций на старте, но на выходе жители поселка получат полностью готовый к проживанию дом с окружающим благоустройством. В планах компании — предложить покупателям работы по внутренней отделке, производству корпусной мебели и финальному клинингу, чтобы жильцы приезжали сразу с вещами и заселялись. Такая концепция в Сибири еще не реализовывалась.

— Сейчас у нас уже есть потенциальные инвесторы, которые заинтересовались проектом и смогут в него вложиться. Недвижимость позволяет сохранить деньги и получить возврат на вложенный капитал, — поясняет Бессонов. — Спрос на такое жилье в Новосибирской области тоже есть. Мы проводили оценку рынка и пришли к выводу, что предложение в данном формате в регионе в принципе отсутствует. Рынок малоэтажного строительства достаточно своеобразный, поэтому многие застройщики занимаются гражданским строительством, где, по их оценкам, сегодня больше возможностей и выше оборачиваемость средств. Но мы видим потенциал рынка малоэтажки и знаем, как с ним работать.

После реализации проекта в Новосибирске компания намерена выйти в центральные регионы России.

Фото предоставлено Владимиром Бессоновым

1 191

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : поселок клубного типа новостройки недвижимость малоэтажное строительство


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Красноярском крае обвиняемый в незаконных рубках леса предстанет перед судом

29/10/2021, 11:10

Ежедневные рейсы в Москву для омичей стали недоступны

28/10/2021, 17:41

Цифровизация проникает на сибирский рынок микрозаймов

27/10/2021, 12:20

Большинство сибиряков готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

26/10/2021, 15:09

Актуальный разговор

Интервью

Под влиянием коронакризиса: новые тренды рынка бьюти-услуг

Все материалы
Лента новостей

Новосибирские таможенники изъяли из продажи 364 нелегальные шубы

29/10/2021, 13:06

Ювелирный рынок Новосибирска на 39% превысил объемы 2020 года

29/10/2021, 12:04

Казначейство отремонтируют за 112 млн рублей

29/10/2021, 10:26

Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты?

28/10/2021, 19:09
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Школа 21» в Новосибирске: старт первого потока

28/10/2021, 16:02

Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни

28/10/2021, 15:46

Кредиты без залога для компаний МСБ на сумму до 15 млн рублей

28/10/2021, 13:24

ВТБ запускает бесплатный курс по бухгалтерии для малого бизнеса

28/10/2021, 10:52

Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт

27/10/2021, 17:24

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Куда Новосибирской области разрешили вложить инфраструктурные кредиты?

Перевозки завязли на границе и ударили по ценам на продукты питания и товары

Профсоюз «Тяжстанкогидропресса» обратился к главе Минпрома России через СМИ

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

«Закон об инвестфонде позволит остудить горячие головы»

Финансы

Новости Новосибирской области

«ФАВОРИТ» привлек более 200 инвесторов

В Новосибирске зарегистрировано почти 23 тысячи договоров долевого строительства

Конкуренция за средства населения усилится

Ипотека теряет привлекательность

Новосибирский производитель сыров выходит на облигационный рынок

Политика

Новости Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Мандат получил преемник Александра Аксененко

Четверым вице-спикерам горсовета Новосибирска становится тесно

На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Фракция ЛДПР в горсовете Новосибирска прекратила существование

Недвижимость

Новости Новосибирска

Минимум по 10-15% новосибирских сотрудников строительных компаний покупают жилье в ЖК своего работодателя

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

Как цифровизация меняет строительную отрасль?

Ипотека теряет привлекательность

Технологии

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Транспорт

Новости Новосибирска

Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Муниципальную систему контроля за дорожным движением разделят

Рекорд по транспортному налогу в Новосибирске — 2,5 млн рублей за год

За год в Новосибирске резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

Стратегия развития электромобилей в России

Медицина

Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Казначейство отремонтируют за 112 млн рублей

Перевозки завязли на границе и ударили по ценам на продукты питания и товары

В Новосибирской области впервые за 15 лет подорожали лошадиные силы

Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

Вопрос о реставрации кинотеатра «Металлист» решится до 2024 года

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска