Под влиянием коронакризиса: новые тренды рынка бьюти-услуг

Главный ресурс — время

— Наталья, как пандемия, в том числе закрытые границы, режим ограничений, сказались на рынке косметологии?

— В прошлом году мы, как и все отрасли, почувствовали спад. Закрытие границ привело к дефициту препаратов — ведь закупаются они в Европе и Америке. Но это длилось недолго, недели три-четыре. После снятия жесткого локдауна торговля вернулась на круги своя.

В плане выручки и спроса мы просели, потому что люди боялись заболеть и даже просто выйти на улицу, тут уж не до внешних прикрас. Выстоять нам помогло в том числе и то, что мы являемся клиникой со специальной медицинской лицензией, то есть оказываем не только врачебные услуги по бьютификации, но и лечим дерматологические заболевания. Именно в период пандемии мы столкнулись с тем, что нежелательные кожные реакции возросли десятикратно. Потому что кожа — это проявление нашего внутреннего состояния. Огромный стресс, вызванный неведомой ранее пандемией, запустил реакцию обострений псориаза, дерматитов и прочих кожных реакций. Хотя мы тоже закрывались на три недели, чтобы обезопасить пациентов, — это было наше добровольное решение. На данный момент спрос на наши услуги снова находится на высоком уровне. Многие уже переболели, к людям пришло понимание, что не каждый случай категорично опасен. В то же время, конечно, мы соблюдаем все меры профилактики и для персонала, и для клиентов.

— Какие услуги сегодня пользуются на рынке наибольшей популярностью?

— Самый ценный ресурс сегодня — это время. Поэтому главный спрос — на услуги, которые обеспечивают максимальный результат уже за один сеанс и не требуют реабилитации. Это аппаратные процедуры. Они дают видимый эффект лифтинга, омоложения и не оставляют следов. Варианты, когда пациент сделал глубокий лазерный пилинг, а потом неделю находится дома на реабилитации, утратили актуальность. Новые технологии дают тот же эффект, за те же деньги, но нетравматично и практически безболезненно.

К примеру, у нас есть аппараты и методики мировых стандартов, позволяющие буквально «стереть с лица» десяток лет. Ведь мы стареем потому, что со временем наша кожа вырабатывает все меньше коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты — это три столпа, на которых держится молодость. Аппаратными методиками мы стимулируем кожу, она снова начинает вырабатывать эти компоненты красоты, что приводит к уменьшению возрастных изменений, восстанавливается овал лица, исчезают мелкие морщины. Западные звезды и отечественные селебрити по достоинству оценили эти быстрые, эффективные методики.

Надо отметить, что прежняя мода — накачать филлерами губы, скулы и всех подогнать под одно лекало, — теряет популярность. Сейчас спрос на естественную красоту и молодость.

— Появление каких новых тенденций вы еще наблюдаете на рынке?

— Новая тенденция — все то же ускорение. Люди хотят получить все и сразу. Раньше считалось нормальным посещать косметолога раз в неделю или в две. Сейчас раз в месяц или реже, но «по всем фронтам», сочетая инъекционные и аппаратные методики. Мир к этой тенденции подстраивается, появляются новые протоколы по ведению пациентов в таком ключе. Недавно мы вернулись с международной конференции по эстетической медицине в Сочи. Там прекрасно обменялись опытом с экспертами из Италии, Испании, США, Турции и, конечно, России. Привезли новые протоколы проведения процедур. Мировые стандарты доступны теперь и в Новосибирске.

— Как изменились цены на услуги на бьюти-рынке?

— К сожалению, повысились. Когда закрывались границы, мы были вынуждены покупать у поставщиков остатки препаратов по баснословным ценам, так как дефицит всегда порождает рост цен. А потом, конечно, никто прайс к прежнему уровню возвращать не стал.

Чем больше вложений — тем меньше конкуренция

— Как оцениваете конкуренцию?

— Вообще конкуренция на рынке косметологии Новосибирска достаточно высока — в нашем городе работают около 200 косметологий. Но это игроки разного уровня — кто-то арендует кабинеты в бизнес-центре, где делают только уходовые процедуры. Кто-то вообще на дому принимает — жаль их пациентов, нам иногда приходится исправлять результаты таких «бьюти-процедур». И есть профессиональные клиники, оборудованные по последнему слову.

В топовой нише, с современнейшими аппаратами и врачами-кандидатами наук, где работаем мы, конкуренция незначительна. Все-таки это требует больших капиталовложений и временных затрат.

— За пандемию много ли игроков ушли с рынка? Много ли в Новосибирск пришло новичков или крупных компаний из других регионов?

— Здесь практически без изменений. Пандемию и локдаун не выдержали разве что совсем мелкие игроки.

— Есть ли конкуренция между регионами, представителями отрасли из других стран?

— У новосибирских клиник сейчас есть передовые методы, оборудование, которое используют в Америке, Европе, Москве, плюс врачи высокого уровня. Какой смысл ехать куда-то за услугой? Более того, нередко бывшие земляки, которые теперь живут за границей, за красотой едут к нам. Так, например, за октябрь в центре косметологии Be Lucce побывали клиенты из США (семейная пара), Германии и Греции. Качество услуг у нас на таком же высоком уровне, а стоимость ниже раза в три-четыре.

Бизнес — это гибкость и быстрота реакций

— Как коронакризис повлиял на вашу компанию? Пришлось ли вам, к примеру, менять подход к управлению бизнесом?

— Мы в такое бурное время живем, что подход к управлению бизнесом приходится менять постоянно. Пандемия, изменение спроса, законодательства, технологий, кадрового рынка и так далее. Руководитель должен быть очень гибким и вовремя менять подход как в финансовом управлении, так и в управлении персоналом, маркетинге. Причем лидер не всегда должен быть впереди. Это целесообразно, когда внедряется что-то новое. Иногда место лидера — внутри команды, чтобы показать: я с вами, мы вместе! А может быть и позади — когда надо посмотреть, как идет запущенный процесс.

— Как оцениваете ситуацию с кадрами на вашем рынке?

— В медицине в целом и в косметологии в частности — печально. Качество медицинского образования, как и остального, оставляет желать лучшего. Поэтому бережем как зеницу ока своих специалистов, обучаем, премируем, возим на российские и международные конгрессы. Сейчас уже есть опыт создания кадров внутри клиники. Готовим по профилю врачей с малым опытом, доращиваем «под себя». Они первые полгода работают, ассистируя врачам, потом — на несложных процедурах, далее, по мере совершенствования, входят все глубже в профессию. И, конечно, постоянное повышение квалификации для всех категорий сотрудников — это наш залог успеха. Каждый квартал я привожу в клинику титулованных врачей-тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга для того, чтобы в нашей клинике применялись только самые новые и совершенные протоколы лечения.

— Как изменился круг клиентов, которые пользуются бьюти-услугами?

— Основной круг наших пациентов — топ-менеджеры, деловые люди, которым важно сделать процедуру и отправиться дальше по своим делам. Мы знаем высокий запрос наших клиентов, поэтому большинство процедур проводится без негативных следов воздействия (гематом, отеков и покраснений). Все, что видят наши клиенты после процедур, — это вау-эффект.

Все больше среди клиентов становится мужчин — сейчас их в базе не менее 20%. Чаще всего это публичные люди или бизнесмены. Выглядеть респектабельно мужчинам стало не менее важно, чем иметь престижную марку часов или автомобиля. Кстати, у мужчин от природы кожа более плотная, чем у женщин, и она очень благодарно отзывается на аппаратные воздействия.

Красота всегда в тренде

— Может ли ваша отрасль использовать онлайн для развития?

— Мы в этом плане ограничены законодательством. Можем провести онлайн разве что повторную консультацию, разъяснение.

— Считаете ли конкурентами бьюти-блогеров?

— Нет. Они, скорее, интересны своим подписчикам в области домашних уходовых средств и декоративной косметики. Не существует двух абсолютно одинаковых планов бьютификации для разных людей. Эти рекомендации может дать только грамотный врач-косметолог на очном приеме.

— Как отрасль будет развиваться в перспективе?

— Думаю, перспективы большие. Хорошо выглядеть люди хотят всегда, а значит, будут новые игроки на рынке, будут совершенствоваться технологии. Мы, к примеру, планируем расширять сеть клиник не только в Новосибирске, но и в других городах.

— На западе сейчас популярен тренд «люблю себя таким, какой я есть». В России он тоже набирает сторонников. Как это изменит рынок красоты?

— Я думаю, этот тренд несет риски больше для услуг по кардинальному изменению внешности, например для пластической хирургии. Но сохранить свежесть, подчеркнуть достоинства, гармонизировать — вполне вписывается в концепцию «любить себя». Заметьте, даже те, кто призывает «красиво стареть», на первом месте оставили слово «красиво».

— В чем вы видите ключевые риски отрасли?

— Глобальный локдаун, наверное. Но искренне верю, что этого не произойдет.