Застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске

На сайте мэрии Новосибирска размещены первые шесть приказов о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Нововведение стало действовать на территории Новосибирска с 1 сентября. Решение о согласовании — один из обязательных документов при получении разрешений на строительство.
Ответственной за согласование структурой является департамент строительства и архитектуры мэрии, при котором сформирована комиссия по рассмотрению АГО.
Город поделен на две зоны АГО (архитектурно-градостроительный облик зданий). В зону АГО-1 входят, в частности, Красный проспект, «Красная Горка», проспект Дзержинского и улица Авиастроителей, центр Левобережья, включая район Монумента Славы — территории со сложившейся квартальной застройкой. В зону АГО-2 — гостевые маршруты, центр города, Академгородок.
В частности, в первом пакете комиссия согласовала объекты следующих застройщиков:
Напомним, правительство РФ в мае 2023 года утвердило требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства и правила согласования архитектурного облика зданий. Теперь в градостроительном регламенте установлены требования к цветовому решению фасадов, отделочным материалам, к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, а также к подсветке фасадов и многое другое.
Ранее редакция сообщала, что стало известно, кто будет одобрять архитектурно-градостроительный облик Новосибирска.
Фото Михаила Мочалова
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