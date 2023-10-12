Застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске

На сайте мэрии Новосибирска размещены первые шесть приказов о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Нововведение стало действовать на территории Новосибирска с 1 сентября. Решение о согласовании — один из обязательных документов при получении разрешений на строительство.

Ответственной за согласование структурой является департамент строительства и архитектуры мэрии, при котором сформирована комиссия по рассмотрению АГО.

Город поделен на две зоны АГО (архитектурно-градостроительный облик зданий). В зону АГО-1 входят, в частности, Красный проспект, «Красная Горка», проспект Дзержинского и улица Авиастроителей, центр Левобережья, включая район Монумента Славы — территории со сложившейся квартальной застройкой. В зону АГО-2 — гостевые маршруты, центр города, Академгородок.

В частности, в первом пакете комиссия согласовала объекты следующих застройщиков:

ООО «Газойл» согласован архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства «Единый недвижимый комплекс. Автомобильная заправочная станция» по ул. 1-е Мочищенское шоссе (127 кв. метров) в границах территорий регламентной зоны АГО-2;

ООО «Новый Мир Химметалл» — «Спортивно-оздоровительный центр по ул. Ипподромская» (1021 кв. метр, 4 этажа) в границах территорий регламентной зоны АГО-2;

ООО СЗ «Офис Пропертиз» — Реконструкция объекта незавершенного строительства в гостиницу с помещениями по переподготовке и повышению квалификации специалистов, с подземной парковкой, трансформаторной подстанцией по ул. Кошурникова в Октябрьском районе (площадь 157,7 тыс кв. метров) в границах территорий регламентной зоны АГО-2;

ООО «Аврора» — Гостиницу с подземной автостоянкой и встроенной ТП по ул. Блюхера в Ленинском районе (площадь 102,9 тыс кв. метров) в границах территорий регламентных зон АГО-1, АГО-2;

ООО «АСТЕРА» — Многоквартирный многоэтажный дом со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, встроенной подземной автостоянкой по ул. Максима Горького в Железнодорожном районе города Новосибирска (площадь, 23,1 тыс кв. метров, этажность —28 этажей) в границах территорий регламентной зоны АГО-2;

ИП Масловского А.С.— Магазин непродовольственных товаров (пункта выдачи товара) в Октябрьском районе Новосибирска (площадь 1247 кв. метров, 2 этажа) в границах территорий регламентной зоны АГО-2.

Напомним, правительство РФ в мае 2023 года утвердило требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства и правила согласования архитектурного облика зданий. Теперь в градостроительном регламенте установлены требования к цветовому решению фасадов, отделочным материалам, к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий, а также к подсветке фасадов и многое другое.

Ранее редакция сообщала, что стало известно, кто будет одобрять архитектурно-градостроительный облик Новосибирска.