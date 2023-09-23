Стало известно кто будет одобрять архитектурно-градостроительный облик Новосибирска

В мэрии Новосибирска создана комиссия, которая будет согласовывать архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства.
В состав комиссии вошли следующие чиновники и предприниматели:
- Александр Ложкин, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры– главный архитектор города, председатель;
- Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика города, заместитель председателя;
- Маргарита Смердова, заместитель начальника управления художественного облика города, начальник отдела формирования городской среды, главный художник города, заместитель председателя;
- Евгений Боярищев, заместитель начальника отдела формирования городской среды управления художественного облика города.
Члены комиссии:
- Ирина Андрианова, начальник отдела архитектуры и градостроительства государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;
- Григорий Ерохин, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова», доцент, кандидат архитектуры;
- Сергей Зеленцов, начальник отдела градостроительства управления архитектурно-строительной инспекции мэрии;
- Елена Позднякова, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
- Игорь Поповский, директор общества с ограниченной ответственностью «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова»;
- Иван Фаткин, заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области;
- Валерий Филиппов, главный архитектор ООО «Студия КиФ», председатель Совета ассоциации «Гильдия проектировщиков Сибири», профессор кафедры архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова», кандидат архитектуры.
Депутатов в составе комиссии нет.
Напомним, с 1 сентября в городском строительстве появится важная новелла — девелоперов обяжут согласовывать архитектурный облик зданий, если речь о проектах на главных улицах Новосибирска.
— В Градостроительном кодексе РФ в декабре 2022 года появилась новелла, которая позволяет Новосибирску регулировать застройку, фасады объектов, строящихся на особых территориях города — по магистральным улицам, сообщал вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска в начале 2023 года.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города.