Стало известно кто будет одобрять архитектурно-градостроительный облик Новосибирска

В мэрии Новосибирска создана комиссия, которая будет согласовывать архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства.

В состав комиссии вошли следующие чиновники и предприниматели:

Александр Ложкин, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры– главный архитектор города, председатель;

Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика города, заместитель председателя;

Маргарита Смердова, заместитель начальника управления художественного облика города, начальник отдела формирования городской среды, главный художник города, заместитель председателя;

Евгений Боярищев, заместитель начальника отдела формирования городской среды управления художественного облика города.

Члены комиссии:

Ирина Андрианова, начальник отдела архитектуры и градостроительства государственного автономного учреждения Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;

Григорий Ерохин, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова», доцент, кандидат архитектуры;

Сергей Зеленцов, начальник отдела градостроительства управления архитектурно-строительной инспекции мэрии;

Елена Позднякова, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игорь Поповский, директор общества с ограниченной ответственностью «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова»;

Иван Фаткин, заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области;

Валерий Филиппов, главный архитектор ООО «Студия КиФ», председатель Совета ассоциации «Гильдия проектировщиков Сибири», профессор кафедры архитектуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова», кандидат архитектуры.

Депутатов в составе комиссии нет.

— В Градостроительном кодексе РФ в декабре 2022 года появилась новелла, которая позволяет Новосибирску регулировать застройку, фасады объектов, строящихся на особых территориях города — по магистральным улицам, сообщал вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска в начале 2023 года.

Напомним, с 1 сентября в городском строительстве появится важная новелла — девелоперов обяжут согласовывать архитектурный облик зданий, если речь о проектах на главных улицах Новосибирска.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города.