Застройщики Новосибирской области в мае начали строить 30 многоквартирных домов

Новосибирская область в мае 2024 года заняла второе место в России по количеству выведенных на рынок многоквартирных домов. Это 30 новостроек от 12 застройщиков или 3,52 тыс. квартир совокупной площадью 167 тыс. кв. метров, говорится в исследовании по динамике вывода новых проектов в регионе, опубликованном Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). На регион пришлось 4,2% жилья, выведенного на рынок за месяц.

По сравнению с маем 2023 года количество новых объектов в регионе увеличилось в 2,5 раза (на 150%). Годом ранее на рынок было выведено 12 новостроек. Если сравнивать с апрелем 2024 года, то количество многоквартирных домов, выведенных на рынок, снизилось на 35% (в апреле их было 46).

— С начала года на рынок Новосибирской области выведено 220 объектов (на 67,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 17,2 тыс. квартир совокупной площадью 0,78 млн кв. метров, — уточнили эксперты ЕРЗ.

Отмечается, что в среднем с начала 2024 года на рынок региона ежедневно выводилось 113 квартир. Это на 13% больше, чем в 2023 году.

— При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 41,4 тыс. квартир, — добавили аналитики.

При этом, площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с маем 2023 года увеличилась на 210%. По этому показателю регион занимает пятое место в России.

Больше всего новых объектов на рынок Новосибирской области вывели ГК ПромГражданСтрой (10 объектов), ГК Расцветай (7 объектов) и ГК ЮНИТИ (3 объекта). По площади новых объектов лидируют ГК Расцветай (53,41 тыс. кв. метров), ГК ЮНИТИ (26,38 тыс.кв. метров) и СЗ Вира на Грибоедова (21,47 тыс.кв. метров).

Напомним, в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» говорится, что с начала 2024 года застройщики Новосибирской области сократили запуск новых проектов. Снижение количества новых проектов эксперты объясняют вынужденной приостановкой выдачи разрешений на строительство в отдельных районах из-за дефицита социальных объектов.

В Минстрое Новосибирской области сообщали, что в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья.

Ранее редакция сообщала, что более 2,4 тысяч малоэтажных домов построено в Новосибирской области. Особой популярностью пользуются одно- и двухэтажные дома из дерева.