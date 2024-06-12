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В Военном городке Новосибирска загорелось здание

  • 12/06/2024, 10:54
Автор: Артем Рязанов
В военном городке Новосибирска загорелось здание
По словам очевидцев, в последнее время в здание лазили подростки.

В Новосибирске, в Военном городке, произошло возгорание в здании. Эту информацию сообщили очевидцы.

Видео о происшествии было опубликовано в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Пожар случился вечером во вторник, 11 июня.

— Он каждый год горит, — пишут пользователи в комментариях.

По словам очевидцев, в последнее время в здание лазили подростки.

Военный городок — уникальный образец военного строительства начала XX века. В 1913 году строительство комплекса из 37 зданий было завершено. До 2005 года использовался Министерством обороны по прямому назначению, после часть была перебазирована. Более 30 зданий имеют статус объекта культурного наследия регионального значения, но со временем они начали разрушаться.

Разговоры о реновации территории ведутся более 10 лет. В 2017 году был разработан проект реновации. В 2021 году на территории Военного городка планировалось создать историко-парковый комплекс с элементами жилой застройки и социальной инфраструктуры по архитектурной концепции.

В январе 2023 года проект приостановили с подачи Минобороны. Против этого высказывался зампредседателя регионального парламента Андрей Панферов.

Ранее редакция сообщала о том, что рост возгораний машин и частных домов наблюдается в Новосибирске.

Источник фото: АСТ-54.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар военный городок


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