17 автоаварий с самокатами произошло за два месяца в Новосибирске

С начала 2024 года в Новосибирске произошло 17 автоаварий с участием самокатов, в которых травмированы 18 человек. Если учесть, что сезон кикшеринга стартовал в городе с 4 апреля, то это статистика, накопленная за два месяца. Как констатировали в мэрии города, данные показатели в несколько раз превышают прошлогодние.

Для сравнения, на август 2023 в Новосибирске было зарегистрировано 14 аварий с самокатами в которых пострадали 7 человек.

Напомним, с мая российские операторы кикшеринга начали блокировать аккаунты подростков (до 18 лет), пользующихся электросамокатами.

Ранее редакция сообщала о том, что школьники на самокате попали под колеса автомобиля в Новосибирске.