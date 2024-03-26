Проект развития малой авиации в Сибири оценили в 8 млрд рублей

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) занимается вопросами развития местной авиации с 2018 года. Эта тема связна с необходимостью доставки к транспортным хабам населения из глубинных территорий Сибири. В рамках программы развития внутрирегиональных перевозок транспортную связь необходимо организовать со 157 населенными пунктами, которые также необходимо включить в субсидированную сеть местных воздушных линий. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников.
В таблице маршрутов, рекомендованных к софинансированию, по его словам, предполагается только один новый ― Абакан – Горно-Алтайск. Остальные ранее уже летали и сейчас их предлагается возобновить:
Для перелетов планируется использовать существующий авиапарк, имеющий сертификаты летной годности: Let L-410, ATR-42.
В рамках стратегии социально-экономического развития СФО предусмотрена реализация 21 проекта, связанного с авиацией, включая аэропортовые мощности, наземную инфраструктуру и пункты пропуска для приема туристов.
Ранее редакция сообщала о том, что над Сибирью предложили запустить дирижабли.
Фото freepik, автор: racool-studio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru