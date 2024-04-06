Схема движения троллейбуса №36 изменилась в Новосибирске

В Новосибирске изменили схему движения троллейбуса №36. Такие меры связаны с ремонтными работами НТСК на теплотрассе.

— Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с сужением на 3,5 метра проезжей части улицы Фрунзе в районе здания № 4, — заявили в мэрии Новосибирска.

С 5 по 16 апреля троллейбус будет ходить в прямом направлении по обычному маршруту, а в обратном — в объезд места, где чинят трубы, по проспекту Димитрова, улиц Нарымской, Челюскинцев, по Красному проспекту, Фрунзе. Далее по действующей схеме.

Ранее редакция сообщала о том, что с 22 апреля грузовикам запретят ездить по Новосибирску с 6 утра до 10 вечера. Данные ограничения касаются транспортных средств с максимальной массой более 12 тонн.