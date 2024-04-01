Бастрыкин поручил возбудить дело на мясника-мигранта в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование после сообщений о радикальных высказываниях мигранта в Новосибирске.

По сообщению СК России, председатель СК требует уголовное дело по факту экстремистских высказываний и других противоправных действий мигранта-мясника.

Также Бастрыкин получит доклад о ходе и результатах расследования.

Напомним, что жительница Новосибирца несколько лет на рынке терпела радикальные высказывания мясника, но последней каплей стало его эмоциональное пожелание смерти ее сыну и всем русским бойцам, находящимся в зоне СВО. Сибирячка написала заявление в полицию, а затем в следственный комитет. Свидетелей инцидента уже опросили.

После публичной огласки, хозяйка мясной лавки уволила мигранта и заявила, что она полностью поддерживает продавцов и является патриотом своей страны.

На рынке утверждают, что сейчас Далерджон залег на дно. Удалось ли силовикам найти и опросить специалиста из Средней Азии ― не известно.

Редакция Infopro54 направила запрос в МВД с просьбой прокомментировать результаты проверки.

Ранее редакция рассказывала, что известно о мяснике, который позволяет себе радикальные высказывания.