«Завалила и забодала»: молодая косуля напала на мужчину под Новосибирском

В Чулыме на улице Чкалова молодая косуля устроила игры с прохожим. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что косуля бодает мужчину несколько раз, а тот пытается сбежать, но поскальзывается и падает в снег.

Животное, увидев шанс, тут же ложится на ногу человека.

По предположению местных, молодая косуля, скорее всего, заблудилась и случайно оказалась в населенном пункте.

О дальнейшей судьбе животного ничего неизвестно.

Напомним, что в конце прошлого месяца малыш косули вышел на прогулку с жителем Куйбышевского района.

Ранее редакция сообщала о том, что косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском