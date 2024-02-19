«Завалила и забодала»: молодая косуля напала на мужчину под Новосибирском

В Чулыме на улице Чкалова молодая косуля устроила игры с прохожим. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, что косуля бодает мужчину несколько раз, а тот пытается сбежать, но поскальзывается и падает в снег.
Животное, увидев шанс, тут же ложится на ногу человека.
По предположению местных, молодая косуля, скорее всего, заблудилась и случайно оказалась в населенном пункте.
О дальнейшей судьбе животного ничего неизвестно.
Напомним, что в конце прошлого месяца малыш косули вышел на прогулку с жителем Куйбышевского района.
Ранее редакция сообщала о том, что косуля примчалась из леса в музыкальную школу под Новосибирском
Фото: скриншот из видео в социальных сетях.
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