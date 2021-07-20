Неделя жаркой погоды ждет новосибирцев в третьей декаде июля

По данным гидрометцентра, с 23 по 27 июля в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами от +30 градусов и выше.

Вместе с температурой воздуха в городе вырастет и температура воды в водоемах. После нескольких дней холодов Обское море остыло до +20 градусов, река Обь до +19.

В самые жаркие периоды лета вода в Обском море прогревается до +24…+25 градусов. Последний раз такие значения в этом году были отмечены 6 июля.