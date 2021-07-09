Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Об этом, а также о ситуации на рынке раздельного сбора и переработки коммунальных отходов шла речь на круглом столе, организованном информационно-аналитическим порталом Infopro54.

Примерный расклад

Точной статистики по количеству компаний, занимающихся переработкой отходов, в Новосибирской области сегодня нет, так как эта отрасль нерегулируемая. Судя по данным 2ГИС, услуги по переработке мусора предлагают 299 организаций. Большая часть из них занимается сбором и утилизацией макулатуры, металлолома и пластика. В том числе декларирует, что сбор осуществляется через сеть приемных пунктов. Примерно 20% компаний сообщают о том, что занимаются переработкой полученных отходов. Чаще всего речь идет о пластике, металле, оргтехнике, офисной мебели и автомобильных шинах.

— В регионе немало небольших локальных предприятий-переработчиков, которые не выкладывают отчетность, поэтому объем реальной переработки отходов увидеть не получится, — отметила, выступая на круглом столе, руководитель управления благоустройства Министерства строительства и ЖКХ Новосибирской области Наталья Аббасова.

В список наиболее известных игроков рынка ТКО в Новосибирске входят АО «НКПК» — переработка картона в упаковку и гофру, ГК «Тайгер-Сибирь» — переработка ПЭТ, стекла, элементов питания, ООО «Пласт-Индустрия» — один из крупнейших переработчиков в Сибири по ПЭТ (отгружает готовое сырье по всей территории России), ООО «Сибстекло» — крупнейший переработчик стеклотары от Урала до Дальнего Востока, новосибирское подразделение KFH World — специализируется на сборе и утилизации отработанных фритюрных масел. ООО «Альбион-С», ООО «ЭкоПром» — переработка автомобильных шин. ГК «РЕТЭКО» (в группу входят ООО «Сибвторресурс» и ООО Утилизирующая компания «Экосистемы») — переработка лома и отхода драгметаллов. ООО «ЭкоСибирь» — переработка оргтехники и мебели, ООО «Экорекс-Металл» и т. д.

Как собрать?

Судя по заявлениям, прозвучавшим на круглом столе, большинство переработчиков заявляют, чточто на рынке уже ощущается большой дефицит сырья, а также растет конкуренция за него не только с местными, но и с инорегиональными игроками. Напомним, на июльском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента гендиректор регоператора ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила, что сегодня в переработку идут только 3% от всей массы собранных на территории региона отходов.

Как увеличить объемы сырья и загрузить переработчиков? Некоторые участники регионального рынка ТКО заявили, что для этого необходима хорошо отлаженная система раздельного сбора отходов (РСО). Пока она оставляет желать лучшего. В частности, переработчики считают, что в регионе не хватает специализированных контейнеров и нет системной работы с населением, чтобы оно проводило первичную сортировку мусора на этапе «до контейнера».

— Основная проблема, которая тормозит развитие рынка РСО, — это экологическая образованность населения. Мы в своих емкостях много чего находим — и хорошего, и плохого. Чем люди руководствуются, кидая в бак ту или иную вещь, мы не понимаем, — говорит руководитель проектов ГК «Тайгер-Сибирь» Павел Арбатский. — У нас в компании есть программа по экопросвещению населения, мы участвуем в различных общественных мероприятиях и сами их проводим. Недавно, к примеру, приняли участие в сопровождении ралли «Шелковый путь». Но нет общей системной работы на уровне города и региона, в которую могли бы встроиться частные игроки рынка.

На НКБК сейчас также запускают акции по сбору макулатуры, чтобы приобщать детей к раздельному сбору.

Генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор также констатирует, что на бытовом уровне у большинства сегодня вообще отсутствует привычка сортировать отходы.

— Мы разговаривали с администрацией Новосибирска, просили выделить несколько билбордов для продвижения нашего проекта «Чистоту — городу, стеклу — вторую жизнь». Спасибо, что нам предоставили 10 щитов, согласовав размещение на 10 дней, но эту работу нужно осуществлять на постоянной основе, чтобы прививать гражданам культуру ответственного потребления. Со своей стороны, мы регулярно проводим экскурсии на заводе, в том числе для школьников, объясняем необходимость раздельного сбора отходов и получаем обратную связь: дети стали делать дома замечания родителям, — делится опытом Антон Мор. — Тем не менее сегодня значительная часть необходимого нам сырья поступает на полигоны, то есть не возвращается на предприятие для утилизации.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова заявляет, что в городе работа по экологической ориентации молодежи ведется уже около 10-15 лет, и результат тому налицо.

— В поколении 15-30-летних сегодня модно быть экоориентированным. Если молодежь заинтересована, то она ищет пункты приема фракций ТКО, распространяет информацию, проводит мероприятия. В детсадах, школах, вузах проходят программы по экоориентированию. У нас сформирована сеть контейнеров, и она постоянно расширяется. Другое дело, что необходимы мультибрендовые площадки, но далеко не везде в городе это возможно, так как в некоторых местах одна контейнерная площадка обслуживает несколько домов, и устанавливать там несколько контейнеров для РСО с соблюдением всех требований нереально, — констатирует Сидорова. — В целом, на мой взгляд, среда для раздельного сбора отходов у нас в Новосибирске уже готова, молодежь готова, а чтобы привлекать оставшуюся часть населения, необходимы материальные стимулы. Подтверждением тому служат подобные программы, которые развиваются в европейской части России. Над разработкой этих стимулов сейчас и нужно думать всем участникам рынка.

По данным «Экологии-Новосибирск», сегодня в регионе установлены более 2,6 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов. В МинЖКХ отметили, что область подала заявку и претендует на получение федерального финансирования для закупки в 2021 году еще около 5 тысяч контейнеров.

— У нас довольно хорошими темпами растет количество контейнеров. Проблема в другом: чтобы раздельно накапливать отходы, необходимы специально оборудованные места накопления. Сегодня раздельное накопление ТКО в нашем регионе в основном осуществляется дуальным способом, то есть один бак предназначен для сбора узких отходов, один — для смешанных. Правильно было бы поставить баки для раздельного сбора всех фракций, запрещенных к захоронению: стекла, пластика, бумаги и т.д. Но для этого на площадке нужно разместить еще минимум три бака, а это проблема, — комментирует Наталья Аббасова. — У органов МСУ полномочия по организации и содержанию контейнерных площадок появились только в начале 2019 года, многие до сих пор их только создают!

Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников считает, что вопрос с контейнерами для раздельного сбора отходов уже не столь актуален.

— Весной мы были в Москве, встречались с представителями Duracell и ООО «Мегаполис-Ресурс», которые организуют сбор батареек в супермаркетах. В 2020 году фонд по сбору сырья у них увеличился на 70%, а объем всего на 10-15%. Это говорит о том, что те, кому важно правильно утилизировать разные фракции ТКО, будут искать инфраструктуру для их сбора. Те, кому это не нужно, проигнорируют и увеличившуюся сеть для их сбора, — подчеркивает Землянников.

По мнению директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова, основная причина, по которой сегодня слабо развиваются некоторые сегменты сбора ТКО, — это низкая цена на сырье. Наиболее актуальна эта проблема на сегменте сбора стеклотары.

— Макулатуру переработчик у нас забирает, к примеру, за 20 рублей за кг (цена постоянно варьируется), ПЭТ-бутылку — еще дороже, а стекло стоит 6 рублей, зеленое — вообще 3 рубля! Как вы думаете, что я буду собирать, чтобы обеспечить зарплату своим работникам на уровне не ниже 35 тысяч рублей, выплатить налоги и т.д.? Конечно, мы будем собирать картон, ПЭТ, так как это легче. Да, стекло более тяжелое — и его выгодно было бы собирать, если бы не цена, — говорит Зыков.

По словам Антона Мора, на предприятии понимают все сложности, связанные со сбором стеклобоя. В том числе поэтому «Сибстекло» самостоятельно инвестирует средства в профильные программы.

— На заводе уже установлена линия по обработке отходов стекла, и мы будем дальше развивать это направление. Запустили проект по сбору стекла в Хабаровске и Иркутске, — рассказывает Антон Мор. — Мэрии Новосибирска несколько лет назад предлагали предоставить в аренду по льготным ставкам небольшие земельные участки, неликвидные помещения из муниципального фонда для организации приема стеклотары. Но нам отказали, отметив, что «это будут не совсем культурные места, где станут собираться не совсем ответственные люди». Хотя фактически это не так. В Новосибирске у нас в сезон открыты несколько своих точек, плюс круглый год работает пункт на проходной.

Кроме того, мы отработали еще один канал сбора сырья. С рядом партнеров в торговле, HoReCa мы договорились и расставили на их территории около 250 емкостей. За год в итоге по Новосибирску мы сегодня собираем почти 20 тысяч т вторичного стекла, хотя можем потреблять в четыре раза больше. Мы, в принципе, готовы использовать 70% стеклобоя в своем производственном процессе.

Заместитель начальника управления-начальник отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности Минприроды Новосибирской области Николай Нечитайло считает, что сбор стекла будет массовым только при появлении материального стимула, в частности, запуска оборотной тары — когда человек, сдав бутылку, будет получать ее залоговую стоимость, как это было в СССР. Сейчас в некоторых регионах России такой механизм действует по приему алюминиевой банки — ее можно сдать в фандоматы и получить деньги.

— Если мы вернем вторичную бутылку и залоговую стоимость на стекло, то механизм ее сбора заработает. Все остальное — разговоры, — уверен чиновник. — Кроме того, на мой взгляд, говоря о раздельном сборе отходов, нужно учитывать нюансы логистики. Если мы понимаем, что из Кыштовки никто не повезет в Новосибирск стеклянную тару из-за ее низкой стоимости, то не нужно туда завозить продукцию в этой таре. Тогда не будут образовываться на полигонах лишние отходы, не нужно будет создавать дополнительные склады и инфраструктуру по ее сбору, которая вряд ли когда-нибудь окупится. В такой ситуации более эффективны поставки в алюминиевых банках, ПЭТ-бутылках, их участники рынка переработки сегодня принимают более охотно и по достаточно высоким ценам.

Артем Землянников предлагает коллегам внимательно посмотреть еще на один источник получения сырья.

— Мы совершенно забыли про промышленные предприятия, где работают сотни и тысячи людей. Работодатели и руководители тоже могут оказывать влияние на сознание своих сотрудников. На предприятии можно установить емкости для раздельного сбора отходов и воспитывать людей, — уверен предприниматель.

Тем не менее, не смотря на все сложности, количество компаний, занимающихся раздельным сбором отходов, в Новосибирске продолжает расти. Некоторые игроки, поработав на одном сегменте, постепенно заходят в другие, видя перспективы своего развития и в этих нишах. В частности, специалист по экологической безопасности и промышленной санитарии компании KFH World Елена Волбенко рассказала, что список сырья, с которым они работают, расширяется за счет сбора картона. Для этого компания устанавливает по городу сеть приемных пунктов.

Кстати, Павел Арбатский отмечает, что в последнее время в сегменте РСО актуализировалась еще одна проблема — участились кражи баков и порчи имущества. Кроме того, перед старожилами рынка РСО, к которым относится «Тайгер-Сибирь», уже стоит задача по обновлению контейнерного парка.

— Сейчас мы все делаем эту работу за собственные средства, что достаточно затратно, учитывая, что у нас уже около 1700 баков, — пояснил он.

Специфика сортировки

По данным регоператора «Экология-Новосибирск», проводящего морфологический анализ мусора в Новосибирске перед разморозкой концессионного соглашения, в структуре отходов в области выросло количество пластика всех видов и стекла, а также фракции «органика», которая может пойти только на компостирование, то есть пищевые отходы. Наталья Аббасова отмечает, что МинЖКХ тоже ведет подобные исследования — и морфология ТКО везде разная, она зависит от того, какие производства расположены на территории.

— Например, в Бердске большую часть отходов, которые консолидируются на полигоне, занимает строительный мусор. Что касается стекла, то его содержание на полигонах варьируется от 5 до 15%, — говорит Аббасова.

Андрей Зыков добавляет, что даже районы Новосибирска могут серьезно отличаться по морфологии ТКО.

— В центральных районах города в разы больше упаковки, а сам мусор легче. В Первомайском районе много частного сектора, и там мусор более тяжелый, много металлической банки, так как она не горит. Если хочешь получить алюминиевую банку — загоняешь в сортировку машину с частного сектора Первомайки, — поясняет он.

Сортировкой мусора в Новосибирске сегодня занимаются три компании: ООО «ТБО» (входит в группу «Тайгер), ООО «СК «Родник» и МУП «Спецавтохозяйство».

— Качество сортировки у нас достаточно высокое. На нашем предприятии были представители «Гринписа», и они высоко оценили «хвосты» которые остаются. Эта работа у нас ведется в рамках расширенной ответственности производителей, — рассказывает Павел Арбатский. — Напомню, сырье для сортировки на предприятия «Тайгера» собирается с помощью баков для раздельного сбора отходов, то есть является достаточно чистым.

По данным «Экологии-Новосибирск», если рассматривать только те контейнерные площадки, которые оснащены контейнерами для раздельного сбора отходов, то получается, что 18% собранного ТКО сегодня едут на сортировку. Из этих отходов 70% — на вторичную переработку.

Принципиальным отличием в работе еще одного игрока рынка — МУП «Спецавтохозяйство» — является то, что компания работает с неотсортированными отходами, которые привозят мусоровозы.

— На своей площадке мы установили две линии по сортировке мусора, чтобы протестировать что, как и почему работает в этой сфере. Сейчас можем точно сказать, что загрязненный мусор очень тяжелый. Нам приходится останавливать оборудование через каждые полтора часа и чистить его, — говорит Андрей Зыков. — Тем не менее сейчас мы увеличиваем мощности, приобрели недостроенный завод по сортировке ТКО. Хотим довести его до рабочего состояния уже с учетом полученного опыта, чтобы можно было работать с теми отходами, которые поставляются на полигон.

В полигонном сырье ключевым пунктом затрат является мойка, так как фракции, поступающие на ленту после выборки, загрязнены различными отходами. Так что его первоначальная дешевизна нивелируется. Именно поэтому, как заявляют участники рынка РСО, ключевым фактором, способствующим увеличению объема сортировки ТКО, сегодня все-таки является именно раздельный сбор мусора.

Условия для производства

Как уже отмечалось ранее, только часть сырья, собранного в ходе РСО, сегодня остается на переработку на предприятиях Новосибирской области.

Объекты утилизации отходов, расположенные в Новосибирской области

Компания Место размещения Годовая производительность, т Свободные мощности, т Технологическое решение ООО «Тайгер-Сибирь» Новосибирск 39568,8 21751,20 измельчение ООО «Спарта Новосибирск 375,00 27145,0 измельчение ООО «Пластиндустрия» Новосибирск 4646,0 5354 измельчение ООО «Сотелит» Новосибирск н.д н.д измельчение ООО «КлинЭрия» Новосибирск 41,4 11958,6 измельчение ООО «Гофра коллектинг» Новосибирск 6014,70 8985,30 измельчение ООО «Авангард» Новосибирск н.д н.д измельчение ООО «ТБО» Новосибирск 12037,70 0 прессование ООО «Сибирская ртутная компания» Новосибирск 163 37 демеркуризация ООО «Демеркуризация» Новосибирск 43,39 1456,61 измельчение ООО «СибВторРесурс» Новосибирск 800 300 измельчение ООО «Утилизирующая компания «ЭкоСистемы» Новосибирск 5,2 14994,80 комплексная разделка аккумуляторных батарей ООО «ЭкоСервис» Новосибирск 130613,4 119386,56 измельчение ООО «Альбион-С» Бердск 1800 2400 измельчение ООО «Новоплекс» Новосибирск 60 (за три месяца) 2340,00 дробление и прессование ООО «СибСтекло» Новосибирск 15404,00 н.д производство стеклотары ООО «ВторШина» Двуречье н.д н.д Производство резиновой крошки ООО «Экопром-Н» Новосибирск 6305,1 11724,1 Измельчение ООО «Бийсквторресурсы» Новосибирск 2500 4500 Сбор, сортировка утилизация ООО «Вторнефтепродукт» Бердск 177 14823 Капельное испарение нефтепродуктов ООО «Экорекс-Металл» Новосибирск 1582,384 817 Очистка нефтесодержащих отходов ООО «Золотой Клондайк78» Новосибирск 98 52 дробление, прессование ООО «МедТехПереработка» Новосибирск 89 20 вакуумное выпаривание ООО «Софти» Новосибирск 4284 н.д н.д ООО «Армада-Полимер» Новосибирск АО «Новосибирский КБК» Красный Яр н.д н.д н.д АО «Эффект» Сузун н.д н.д н.д ИП «Чикарев Иван Анатольеви» Новосибирск 38 142 Измельчение, смешивание

Из приложения к терсхеме обращения с отходами Новосибирской области

— Одним из самых востребованных на рынке является ПЭТ-сырье. На другие виды пластика (ПМТ, ПВД) тоже существует спрос, но у вторичной гранулы есть ряд отличий от первичной, и производителям иногда выгоднее использовать первичную гранулу для производства мешков, плечиков и т.д, — рассказывает Павел Арбатский. — Мы можем аккумулировать большие партии сырья, ПЭТ-бутылки, например, и отгружать на крупные предприятия в другие регионы. При этом к нам с других территорий (Алтай, Красноярский край и Омская область) тоже завозят это сырье. Наши мощности позволяют перерабатывать большие объемы, и на 100% они сегодня не загружены.

По словам Марии Сидоровой, на дефицит сырья жалуются переработчики автомобильных шин, которые производят из них резиновую крошку для покрытий спортивных и детских площадок. Им уже давно приходится закупать шины в соседних регионах. Андрей Зыков тоже не исключил, что после запуска новых линий и при увеличении сбора сырья предприятие может начать его поставки в другие регионы, где цены будут выше.

Антон Мор также констатирует, что вторичное сырье, необходимое «Сибстеклу» для производственных нужд, уезжает к соседям — в Томск, Омск. По его информации, аналогичная ситуация наблюдается с макулатурой.

— Логично, если бы отходы, которые образуются в регионе, оставались на территории для тех, кто здесь же их утилизирует, — говорит Мор. — Цена на бутылку, к примеру, зависит от того, сколько вторичного ресурса мы использовали в ее производстве. В этом заинтересованы и наши заказчики, входящие в число крупнейших налогоплательщиков области. Чем больше тут объемы розлива напитков, тем лучше для региона.

Впрочем, участники рынка признали, что сырье идет туда, где за него предлагают более выгодные цены. Инструментов для госрегулирования этого рынка сегодня нет. Многие заявляют, что они и не нужны.

— Ни для кого не секрет, что за сырье, собранное на вторичном рынке, уже идет борьба. И это правильно, — говорит Павел Арбатский. — К примеру, у нас создана технология полного цикла, мы готовим сырье не только на продажу, но и для собственного производства, под те требования, что нам озвучивает технолог.

Еще одним ключевым вопросом для переработчиков является использование материалов, которые производятся из вторсырья для изготовления различных товаров. Сейчас бизнес готов производить из вторсырья брусчатку, бордюры, скамейки и т.д. В ряде регионов уже разработаны программы по поддержке закупки такой продукции: прописаны технические регламенты, внесены изменения в тендерные процедуры. В Новосибирской области эту работу только предстоит сделать.

Но постепенно продукция из вторсырья уже пробивает себе дорогу на рынок. К примеру, те же покрытия для детских и спортивных площадок, пользующиеся большим спросом при реализации нацпроектов, а также благоустройстве площадок у многоквартирных домов. В планах у МУП «Спецавтохозяйство» в этом году — также начать собственную переработку и производство полимерпесчаных изделий: канализационных люков, люков ливневой канализации, то есть то, что необходимо городскому хозяйству. Напомним, проблема воровства чугунных люков для города очень актуальна, их замена на полимерпесчаные изделия позволит решить много проблем.

KFH World пока везет отработанные растительные масла в Москву, а затем в Европу, где из них производится биодизельное топливо, но не исключает создания площадки по его переработке в Новосибирске.

— К сожалению, в России всего несколько заводов, которые занимаются переработкой фритюрных масел, и они не справляются с объемами переработки. В Европу мы отправляем сырье, поступающее к нам не только из Новосибирска, но и из Алтайского края, Томской и Кемеровской областей, — рассказала Елена Волбенко. — Его объемы постоянно растут, поэтому мы в перспективе просчитываем возможность создания собственного производства по его переработке и производству биодизельного топлива.

Николай Нечитайло считает, что важным условием развития переработки является отношение к вторичной упаковке со стороны производителей: готовы ли они использовать упаковку, произведенную из вторичного сырья, чтобы сформировать экономику для ее переработки.

— Если этого движения нет, то мы можем сколько угодно говорить об упаковке — ситуация не изменится, — подчеркнул он.

Директор ООО «НЕО-Пак» Александр Ладан пояснил, что в последнее время в сегменте упаковки наметился новый тренд — вся упаковка должна быть максимально перерабатываемая.

— Пластик обладает высоким потенциалом к переработке. Именно переработка, в отличие от захоронения, позволяет вернуть отходы в хозяйственный оборот, что полностью соответствует принципам экономики замкнутого цикла, — говорит предприниматель.

По его словам, в самом широком смысле проблемы у отрасли две: как переработать и где потом использовать? Потому что пока даже в перспективе нет технологий, которые бы позволяли использовать вторично переработанную полимерную упаковку повторно в пищевой промышленности.

— Простые пленки можно перерабатывать уже сейчас, что и делают. Например, мы на «НЕО-Пак», собственные полимерные отходы производства вовсю перерабатываем. Проблема в переработке сложных упаковок, например от кетчупа и майонеза. Там три разных слоя, которые невозможно отделить друг от друга. Но иначе не выполнить требования по безопасности продукта и срокам его хранения. Над этим сейчас активно работают все, начиная от крупнейшего производителя полимерного сырья, компании СИБУР, до международных гигантов-производителей продуктов питания, — поясняет Ладан.

В целом, по его наблюдению, по упаковке все идет к экономике замкнутого цикла, к перерабатываемым материалам. Пока вторичные гранулы используются при производстве самой простой продукции: емкостей для шампуня, жидкого мыла, разнообразных тазиков и т.д.

— Что будет дальше? В первую очередь нужно активно внедрять систему раздельного сбора мусора. Более того, нужно выделять пластик в отдельный мусорный бак. Глубокая сортировка и переработка позволят вовлечь полимерную упаковку в оборот уже в качестве вторичного ресурса, — рассуждает Александр Ладан. — Приятно, что Новосибирск в лидерах по внедрению раздельного сбора ТКО, но по стране в целом темпы недостаточные. Индустрия серьезно занимается поиском приемлемых решений, часть из которых внедряется уже сейчас. Но пока, к сожалению, упаковка из переработанного сырья часто стоит дороже так называемой «первички». И здесь либо государство должно системно поддерживать производителей, либо придется ждать, пока появятся новые, более экономичные технологии переработки. Думаю, что производители упаковки совместно с нашими заказчиками, особенно из пищевой промышленности, найдут решения, которые устроят всех. Иначе никак.

Господдержка не панацея

Некоторые участники рынка говорят о необходимости господдержки отрасли раздельного сбора отходов и их переработки. Но здесь сразу всплывают много нюансов. К примеру, Новосибирская область — один из регионов России, где программы господдержки раздельного сбора и переработки отходов уже обкатывались. Некоторые оказались не очень удачными.

— В 2018 году мы договорились с «Тайгер-Сибирь» и «Сибстеклом», влили бюджетные средства в развитие отрасли сбора и переработки стекла: закупку контейнеров, создание инфраструктуры, чтобы обеспечить сырьем наше новосибирской предприятие. А «Тайгер» в тот год впервые за несколько лет уронил поставки бутылки на «Сибстекло» и увез ее в другой регион, — вспоминает Николай Нечитайло. — С тех прошло три года. «Тайгер» снова говорит, что ему нужны контейнеры, а «СибСтеклу» — сырье. И это при том, что за транспортировку и обработку раздельного сбора мусора «Тайгеру» сейчас платит регоператор из тарифа. По нашей практике, бизнесу при отсутствии плановой экономики всегда не хватает средств на оборудование, на обработку ТКО, постоянно у него «не срастается экономика».

С другой стороны, региональный бюджет в лице областного Минприроды оказал поддержку НКБК. Этот опыт оказался более успешным. В конце 2021 года предприятие планирует выйти на переработку 30 тысяч т картона в год, привлекая сырье не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов.

Сейчас, по словам Натальи Аббасовой, на федеральном уровне формируется федеральная схема обращения с отходами. Предполагается, что она будет объединять всю перерабатывающую инфраструктуру РФ.

— Нет задачи, чтобы в каждом субъекте создавать объекты переработки различных фракций и материалов ТКО. Они вполне могут работать на несколько регионов, собирая отобранные материальные ресурсы с соседних территорий. Это совместная задача федерации и субъекта, так как самостоятельно региону сложно найти инвесторов под такие проекты, — рассуждает Аббасова. — Ожидается, что финансовая поддержка переработчикам будет оказываться со стороны ППК РЭО, сейчас эта тема также прорабатывается.

— Ждать финансовой поддержки и прямых финансовых вливаний из областного бюджет не стоит. Механизм РОП, запущенный в 2016 году, предполагает постепенное увеличение нормативов утилизации, корректировки ставок сбора. Как только РОП будет работать в полную силу, появятся дополнительные мощности, и система должна сбалансироваться, — уверен Нечитайло. — В такой ситуации производителям товаров и упаковки не нужно будет платить в бюджет, потому что все их товары будут закрыты актами утилизации, фактической переработкой. Это ключевой механизм, который сегодня нужно выстраивать.

По мнению Николая Нечитайло, кардинальным образом ситуацию на рынке раздельного сбора и переработки отходов изменит вовлечение в процесс производителей товаров и упаковки через инструменты расширенной ответственности производителей (РОП).

Артем Землянников при этом обращает внимание на один важный нюанс. По его словам, сегодня много инвесторов, готовых инвестировать в углубленные циклы переработки, закупать новое оборудование, но для этого им нужны гарантии сохранения бизнеса.

— Тот, кто владеет на данный момент сырьем, может просчитать себе бизнес-план, инвестировать и выйти на определенный объем рентабельности. Но не секрет, что в рамках закона о расширенной ответственности производителей многие госкомпании сегодня стоят в очереди за деньгами, предназначенными для развития этой отрасли. Не факт, что когда они эти ресурсы получат, начнут создавать мощности для переработки, обычным переработчикам удастся остаться на рынке, — констатирует он. — Можно сказать, что инвесторы сегодня внимательно наблюдают за ситуацией в отрасли и ждут, когда определятся правила игры.

На перспективу

По просьбе Infopro54 участники круглого стола прокомментировали условия, которые, по их мнению, будут двигать развитие отрасли раздельного сбора отходов, а также переработки полученного сырья и вовлечения его в хозяйственный оборот.

По мнению Марии Сидоровой, главное — более четко продумать логистику раздельного сбора отходов и, в частности, размещения баков на контейнерных площадках домов.

— Кроме того, необходимо разработать систему мотивации для поощрения сбора отдельных видов вторсырья, например в части снижения платежа на раздельно собранный мусор. Думаю, что это было бы хорошим стимулом для отдельных групп населения, — говорит Сидорова. — Еще одно направление — централизованная программа экопросвещения населения. Сейчас каждый регион работает кто во что горазд, но есть информация, что на федеральном уровне разрабатывается единый экологический стандарт в образовании. Думаю, запуск этого проекта даст хороший эффект.

Николай Нечитайло также предложил продвигать идею голосования рублем, чтобы потребитель не покупал продукцию, не подлежащую переработке.

— Человек должен быть замотивирован раздельным сбором отходов. Создайте для этого условия, введите механизм выкупа тары (если говорить о стекле) по нормальной цене — и ее будут собирать, — уверен он.

Андрей Зыков предложил на региональном уровне протестировать ряд правил по раздельному сбору отходов, которые не противоречат федеральным нормативам.

— Почему не начать массовую установку баков для раздельного сбора мусора? Почему не ввести адресную маркировку шин, чтобы люди не выбрасывали их на полигоны? Где тут федеральная ответственность? При горении именно шина дает удушающий запах, на который жалуются горожане, — говорит Зыков. — Почему не рассмотреть вопрос об адресной субсидии на перевозку стекла от полигонов производителю? Это тоже вопрос федерального уровня? Давайте начнем с малого — с шин, со стекла, с того, что может входить в нашу компетенцию и постепенно раскручивать этот клубок.

Он также заявил, что для нормального запуска процесса РСО отходами должно заниматься государство в лице муниципалитета или региона.

— Даже если объект строится по концессии, он должен принадлежать государству. Только в такой ситуации власть может выдать задание по сбору определенного объема стекла, картона, и т.д. Частнику задание выдать не получится, так как он ориентируется на рынок. Как только спрос на сырье падает, снижается и интерес к нему частных компаний, — поясняет Зыков. — При грамотной организации процесса также не важно, с каким сырьем работать: полигонка это или нет. К примеру, в Нижнем Новгороде потрясающий завод по переработке ПЭТ, с очень крутой мойкой. В итоге собранное вторсыре они продают даже не в России — в Европе. Кто мешает создать в Новосибирской области собственное предприятие, которое будет целиком подконтрольно региону?

Не все участники круглого стола с этим согласились.

— 89-ФЗ хорошо регламентирует обращение с ТКО, но все другие отходы он никак не регулирует, их утилизация просто осталась за скобками, ее нельзя включить в состав тарифа, нет никаких правовых документов, — говорит Наталья Аббасова. — Невозможно координировать потоки стекла и прочих отходов — это рынок, где ключевую роль в направлении потоков играет цена.

Артем Землянников также считает, что плановая экономика на рынке раздельного сбора и переработки отходов неэффективна.