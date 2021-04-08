Завершено расследование уголовного дела коммерсанта, передавшего взятку чиновнику мэрии

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия, весной 2019 года собственник земли в Дзержинском районе через посредника предложил Сальникову 700 тысяч рублей за решение вопроса с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова города Новосибирска. На что работник мэрии согласился.

Он подготовил все необходимые документы и согласовал проекты постановлений, хотя ранее заявления собственников земельных участков о перераспределении земельных участков были возвращены управлением по земельным ресурсам из-за отсутствия проекта межевания – в его получении отказал департамент строительства и архитектуры города Новосибирска.

В мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова». А в июне 2019 года Сальников получил от посредника часть взятки – 100 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.