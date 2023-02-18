В Новосибирской области определены подрядчики по строительству большинства ФАПов

В Новосибирской области отторгованы большинство конкурсов по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Напомним, в 2023 году планируется строительство 33 ФАПов, из которых на восьми продолжаются работы, начатые еще в 2022 году, а остальные — новые объекты 2023 года. Помимо строительства самих зданий, обязательно благоустройство прилегающей территории, подведение инженерных коммуникаций и обустройство подъездных путей. На эти цели в областном бюджете заложены 850 млн рублей.

Сроки окончания выполнения работ по большинству объектов — 30 июля 2023 года.

Лидер по контрактам

Победителем шести аукционов по строительству ФАПов стал ИП Аушев Ислам Алаудинович. В частности, на аукцион по строительству ФАПа в п. Базово (ГБУЗ Новосибирской области «Чулымская ЦРБ») были поданы три заявки, две заявки отклонены комиссией, так как контракты по капремонту зданий, предоставленные заявителями, не являются «подтверждением наличия опыта у участника закупки, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства». В результате победитель аукциона выполнит работы за 7,4 млн рублей вместо 7,9 млн рублей. Срок окончания выполнения работ по этому объекту — 15 мая 2023 года. В 2022 году Минстрой региона уже проводил аукцион по выбору подрядчика на строительство этого объекта. Тогда победителем было признано ООО «Стройиндустрия». Цена контракта составила 17,3 млн рублей.

Этот же подрядчик выиграл аукцион на строительство ФАПа в с. Владимировское ГБУЗ НСО «Убинская ЦРБ». Он стал единственным участником. Работы будут выполнены за начальную стоимость объекта — 18,5 млн рублей. В прошлом году аукцион по этому объекту был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

С этим же подрядчиком будет заключен контракт на строительство ФАПа в д. Пушкарево ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ». На этот аукцион было подано три заявки, две из которых отклонены. В результате объект будет возведен за 17 млн рублей вместо 17,6 млн рублей.

Еще один ФАП, в п. Теренгуль ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ», этот подрядчик построит за 23,9 млн рублей (начальная цена — 26,4 млн рублей). На аукцион были поданы четыре заявки, две из которых комиссия отклонила. В прошлом году аукцион по этому объекту так же был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с индивидуальным предпринимателем заключен контракт на строительство ФАПа в с. Гражданцево ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ». В этом аукционе он был единственным участником. Работы будут выполнены за начальную стоимость объекта — 17,6 млн рублей. В 2022 году на участие в аукционе по этому объекту не было подано ни одной заявки.

Шестой фельдшерско-акушерский пункт, аукцион по которому выиграл Ислам Аушев, будет построен в с. Козино ГБУЗ НСО«Усть-Таркская ЦРБ». На аукцион были поданы две заявки, одна из которых была отклонена. Договор заключен с единственным участником с ценовым предложением 29,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 29,7 млн рублей. По этому объекту в прошлом году аукцион так же не состоялся.

По данным Seldon.Basis, ИП Аушев Ислам Алаудинович зарегистрирован в 2009 году в Новосибирской области. Основной вид деятельности по ОКВЭД — лесозаготовки. Среди дополнительных видов деятельности значатся строительство, обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля. В портфеле ИП — 45 госконтрактов, на сумму 233,9 млн рублей. В том числе 14 контрактов, заключенных с ГКУ НСО «УКС» на сумму 183,9 млн рублей.

«По два контракта»

Два фельдшерско-акушерских пункта построит ООО «СтройСервис». Один из них расположен в д. Заливино ГБУЗ Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ». Объект будет построен за 27,1 млн рублей (начальная цена 27,3 млн рублей). В аукционе, помимо победителя, принимала участие еще одна компания. В прошлом году аукцион по этому объекту не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена в 2022 году по нему составляла 19,8 млн рублей. Второй ФАП компания возведет в с. Песчаное Озеро ГБУЗ Новосибирской области «Чановская ЦРБ». В этом аукционе компания стала единственным участником. Работы будут выполнены за начальную стоимость контракта — 17,1 млн рублей.

Несколько ФАПов построит ООО «Формат». Компания выиграла аукцион на строительство ФАПа в д. Большая Черная ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» и в д. Евсино ГБУЗ НСО «Линевская районная больница».

На первый аукцион первоначально были поданы четыре заявки, позже одна из них отозвана. Компания выполнит работы за 15,9 млн рублей при начальной стоимости контракта в 18 млн рублей.

За второй объект конкуренция была больше. В аукционе принимали участие шесть компаний. Победитель выполнит работы за 23,9 млн рублей при начальной стоимости контракта в 27,6 млн рублей.

Еще одной компанией, которая выиграла два аукциона, стало ООО «Сибпро». Она построит здание ФАПа в д. Байкал ГБУЗ Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» за 17,9 млн рублей вместо 19,8 млн рублей. Помимо победителя, на участие в аукционе были поданы еще четыре заявки.

Эта же компания построит ФАП в с. Абрамово ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ». На участие в аукционе были поданы всего две заявки. Победитель выполнит работы за начальную стоимость контракта — 22,8 млн рублей. В 2022 году аукцион по этому объекту был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

По одному ФАПу

ФАП в п. Советский ГБУЗ НСО «ГКБ №2» построит ООО «Корона». В аукционе, помимо победителя, были заявлены еще четыре компании, две из которых отклонены конкурсной комиссией. Ценовое предложение победителя составило 19,1 млн рублей (начальная стоимость — 20,7 млн рублей). В прошлом году аукцион по этому ФАПу не состоялся. Начальная цена контракта тогда составляла 12,8 млн рублей.

Аукцион на строительство ФАПа в д. Киргинцево ГБУЗ «Купинская центральная районная больница» выиграло ЗАО СУ «Дорожник», предложившее 20,4 млн рублей (вместо 20,5 млн рублей). Всего в тендере приняли участие две компании. В 2022 году начальная цена этого лота составляла 16,5 млн. рублей. Аукцион не состоялся.

ООО «МИР» выиграло тендер на строительство ФАПа в д. Никоново ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ». На участие в этом аукционе изначально заявились пять компаний, но две заявки конкурсная комиссия отклонила. В результате победитель выполнит работы за 18,5 млн рублей, что на 2,6 млн меньше первоначальной стоимости контракта.

Пять заявок были поданы и на участие в аукционе на строительство ФАПа в с. Красное ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ». При начальной стоимости контракта в 20,8 млн рублей, победителем стало ООО «Рустранспроект» с ценовым предложением в 17,4 млн рублей. В прошлом году начальная цена этого лота составляла 16,3 млн. рублей. На момент подведения итогов не было подано ни одной заявки.

ФАП в с. Мохнатый Лог ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» будет построен за 22,8 млн рублей (начальная стоимость — 24,4 млн рублей). В аукционе принимали участие две компании. Победитель — ООО «Делактив».

Четыре заявки были поданы на участие в аукционе по строительству ФАПа в д. Таскаево ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница». При начальной стоимости лота в 20,8 млн рублей работы будут выполнены за 18,9 млн рублей. Победитель — ООО Торгово-строительная компания «Сибирская крепость».

В д. Шмаково ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» победителем признано ООО «Миратэк». Цена контракта составила 1,2 млн рублей. Компания стала единственным участником аукциона. В прошлом году по этому объекту торги выиграло ООО «Сибстрой». Цена контракта тогда составила 22,9 млн рублей.

Подведение итогов по двум аукционам (строительство ФАПа в с. Юрт-Акбалык ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» и п. Александровский ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ») приостановлены по жалобе ООО «Дом» (Московская область).

Общая экономия на проведенных торгах составила 6% или около 23 млн рублей.

Остальные аукционы по выбору подрядчиков для строительства ФАПов пока находятся в стадии приема заявок.

Напомним, в прошлом году депутаты Заксобрания Новосибирской области в ходе рассмотрения корректировок в бюджет отмечали рост стоимости работ по строительству медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, (ФАПов) в сельской местности. В Минстрое региона причину удорожания объясняли повышением стоимости строительных материалов, необходимостью проведения геологических и археологических изысканий по некоторым из объектов, а также проблемами с проектированием и экспертизой проектов. На 2024 год запланировано ввести в эксплуатацию 23 новых ФАПа.

Ранее редакция сообщала, что в правительстве региона недовольны качеством подрядчиков, которые заходят на ФАПы.