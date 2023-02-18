В Новосибирской области определены подрядчики по строительству большинства ФАПов

В Новосибирской области отторгованы большинство конкурсов по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Напомним, в 2023 году планируется строительство 33 ФАПов, из которых на восьми продолжаются работы, начатые еще в 2022 году, а остальные — новые объекты 2023 года. Помимо строительства самих зданий, обязательно благоустройство прилегающей территории, подведение инженерных коммуникаций и обустройство подъездных путей. На эти цели в областном бюджете заложены 850 млн рублей.
Сроки окончания выполнения работ по большинству объектов — 30 июля 2023 года.
Победителем шести аукционов по строительству ФАПов стал ИП Аушев Ислам Алаудинович. В частности, на аукцион по строительству ФАПа в п. Базово (ГБУЗ Новосибирской области «Чулымская ЦРБ») были поданы три заявки, две заявки отклонены комиссией, так как контракты по капремонту зданий, предоставленные заявителями, не являются «подтверждением наличия опыта у участника закупки, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства». В результате победитель аукциона выполнит работы за 7,4 млн рублей вместо 7,9 млн рублей. Срок окончания выполнения работ по этому объекту — 15 мая 2023 года. В 2022 году Минстрой региона уже проводил аукцион по выбору подрядчика на строительство этого объекта. Тогда победителем было признано ООО «Стройиндустрия». Цена контракта составила 17,3 млн рублей.
С этим же подрядчиком будет заключен контракт на строительство ФАПа в д. Пушкарево ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ». На этот аукцион было подано три заявки, две из которых отклонены. В результате объект будет возведен за 17 млн рублей вместо 17,6 млн рублей.
Еще один ФАП, в п. Теренгуль ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ», этот подрядчик построит за 23,9 млн рублей (начальная цена — 26,4 млн рублей). На аукцион были поданы четыре заявки, две из которых комиссия отклонила. В прошлом году аукцион по этому объекту так же был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Кроме того, с индивидуальным предпринимателем заключен контракт на строительство ФАПа в с. Гражданцево ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ». В этом аукционе он был единственным участником. Работы будут выполнены за начальную стоимость объекта — 17,6 млн рублей. В 2022 году на участие в аукционе по этому объекту не было подано ни одной заявки.
Шестой фельдшерско-акушерский пункт, аукцион по которому выиграл Ислам Аушев, будет построен в с. Козино ГБУЗ НСО«Усть-Таркская ЦРБ». На аукцион были поданы две заявки, одна из которых была отклонена. Договор заключен с единственным участником с ценовым предложением 29,5 млн рублей при начальной стоимости контракта в 29,7 млн рублей. По этому объекту в прошлом году аукцион так же не состоялся.
По данным Seldon.Basis, ИП Аушев Ислам Алаудинович зарегистрирован в 2009 году в Новосибирской области. Основной вид деятельности по ОКВЭД — лесозаготовки. Среди дополнительных видов деятельности значатся строительство, обрабатывающие производства, а также оптовая и розничная торговля. В портфеле ИП — 45 госконтрактов, на сумму 233,9 млн рублей. В том числе 14 контрактов, заключенных с ГКУ НСО «УКС» на сумму 183,9 млн рублей.
Два фельдшерско-акушерских пункта построит ООО «СтройСервис». Один из них расположен в д. Заливино ГБУЗ Новосибирской области «Кыштовская ЦРБ». Объект будет построен за 27,1 млн рублей (начальная цена 27,3 млн рублей). В аукционе, помимо победителя, принимала участие еще одна компания. В прошлом году аукцион по этому объекту не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена в 2022 году по нему составляла 19,8 млн рублей. Второй ФАП компания возведет в с. Песчаное Озеро ГБУЗ Новосибирской области «Чановская ЦРБ». В этом аукционе компания стала единственным участником. Работы будут выполнены за начальную стоимость контракта — 17,1 млн рублей.
Несколько ФАПов построит ООО «Формат». Компания выиграла аукцион на строительство ФАПа в д. Большая Черная ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» и в д. Евсино ГБУЗ НСО «Линевская районная больница».
На первый аукцион первоначально были поданы четыре заявки, позже одна из них отозвана. Компания выполнит работы за 15,9 млн рублей при начальной стоимости контракта в 18 млн рублей.
За второй объект конкуренция была больше. В аукционе принимали участие шесть компаний. Победитель выполнит работы за 23,9 млн рублей при начальной стоимости контракта в 27,6 млн рублей.
Еще одной компанией, которая выиграла два аукциона, стало ООО «Сибпро». Она построит здание ФАПа в д. Байкал ГБУЗ Новосибирской области «Болотнинская ЦРБ» за 17,9 млн рублей вместо 19,8 млн рублей. Помимо победителя, на участие в аукционе были поданы еще четыре заявки.
Эта же компания построит ФАП в с. Абрамово ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ». На участие в аукционе были поданы всего две заявки. Победитель выполнит работы за начальную стоимость контракта — 22,8 млн рублей. В 2022 году аукцион по этому объекту был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
ФАП в п. Советский ГБУЗ НСО «ГКБ №2» построит ООО «Корона». В аукционе, помимо победителя, были заявлены еще четыре компании, две из которых отклонены конкурсной комиссией. Ценовое предложение победителя составило 19,1 млн рублей (начальная стоимость — 20,7 млн рублей). В прошлом году аукцион по этому ФАПу не состоялся. Начальная цена контракта тогда составляла 12,8 млн рублей.
ООО «МИР» выиграло тендер на строительство ФАПа в д. Никоново ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ». На участие в этом аукционе изначально заявились пять компаний, но две заявки конкурсная комиссия отклонила. В результате победитель выполнит работы за 18,5 млн рублей, что на 2,6 млн меньше первоначальной стоимости контракта.
Пять заявок были поданы и на участие в аукционе на строительство ФАПа в с. Красное ГБУЗ НСО «Чановская ЦРБ». При начальной стоимости контракта в 20,8 млн рублей, победителем стало ООО «Рустранспроект» с ценовым предложением в 17,4 млн рублей. В прошлом году начальная цена этого лота составляла 16,3 млн. рублей. На момент подведения итогов не было подано ни одной заявки.
ФАП в с. Мохнатый Лог ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ» будет построен за 22,8 млн рублей (начальная стоимость — 24,4 млн рублей). В аукционе принимали участие две компании. Победитель — ООО «Делактив».
Четыре заявки были поданы на участие в аукционе по строительству ФАПа в д. Таскаево ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница». При начальной стоимости лота в 20,8 млн рублей работы будут выполнены за 18,9 млн рублей. Победитель — ООО Торгово-строительная компания «Сибирская крепость».
В д. Шмаково ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» победителем признано ООО «Миратэк». Цена контракта составила 1,2 млн рублей. Компания стала единственным участником аукциона. В прошлом году по этому объекту торги выиграло ООО «Сибстрой». Цена контракта тогда составила 22,9 млн рублей.
Подведение итогов по двум аукционам (строительство ФАПа в с. Юрт-Акбалык ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» и п. Александровский ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ») приостановлены по жалобе ООО «Дом» (Московская область).
Общая экономия на проведенных торгах составила 6% или около 23 млн рублей.
Остальные аукционы по выбору подрядчиков для строительства ФАПов пока находятся в стадии приема заявок.
Напомним, в прошлом году депутаты Заксобрания Новосибирской области в ходе рассмотрения корректировок в бюджет отмечали рост стоимости работ по строительству медучреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, (ФАПов) в сельской местности. В Минстрое региона причину удорожания объясняли повышением стоимости строительных материалов, необходимостью проведения геологических и археологических изысканий по некоторым из объектов, а также проблемами с проектированием и экспертизой проектов. На 2024 год запланировано ввести в эксплуатацию 23 новых ФАПа.
Ранее редакция сообщала, что в правительстве региона недовольны качеством подрядчиков, которые заходят на ФАПы.
Фото пресс-службы Минздрава Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :