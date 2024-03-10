Завершил свою работу Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске

Сегодня, 10 марта, Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске прекратил свою заботу.
— Аттракцион «Ледовый Городок» на Михайловской набережной завершил работу в этом сезоне. До встречи в следующем!— говорится на официальной странице аттракциона ВКонтакте.
Напомним, Ледовый городок на Михайловской набережной реки Обь на протяжении нескольких лет является излюбленным местом отдыха новосибирцев и гостей города. Открытие сезона 2023-2024 года состоялось 30 декабря.
Над ледовыми композициями работали специалисты из Тюмени, Первоуральска, Екатеринбурга, Камышлова, Пышмы, а также скульпторы-художники из Новосибирска, Барнаула, Манжерока и Москвы. Они возвели ледовые скоростные скаты разной высоты, ледяной лабиринт, ледяные чаши для самых младших гостей и другие арт-объекты.
Ранее редакция сообщала, что набережная в Новосибирске растянется до Заельцовского бора.
Фотоих официальной группы «Ледовый городок на Михайловской набережной» ВКонтакте
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