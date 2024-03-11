В «Спецавтохозяйстве» объяснили долги за негативное воздействие на природу

По данным Росприроднадзора, на 20 февраля 2024 года задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду МУП «Спецавтохозяйство» составляет за 2020 год 43,7 млн рублей, за 2021 год — 33,4 млн рублей, за 2022-й — 25,3 млн рублей, говорится в ответе ведомства, поступившем на запрос общественника Евгения Митрофанова.

При этом в департаменте по тарифам Новосибирской области Митрофанову пояснили, что для «Спецавтохозяйства» на 2019-2024 годы согласована экономически обоснованная величина расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду в валовой выручке компании при установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов: в 2019 году это 48,7 млн рублей, в 2020-м — 59,9 млн рублей, в 2021-м — 25,3 млн, в 2022-м — 44 млн, в 2023-м — 45,1 млн, в 2024-м — 40,9 млн.

— Как МУП «Спецавтохозяйство» с долгами смог стать регоператором? — интересуется Евгений Митрофанов.

Как пояснил в ответ на запрос редакции Infopro54 директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков, образование задолженности по оплате НВОС за 2020-2022 годы связано с убыточной деятельностью регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск».

Он напомнил, что МУП «САХ» в 2020-2022 году являлось одним из основных перевозчиков «Экологии-Новосибирск», но региональный оператор систематически нарушал условия и порядок оплаты оказанных услуг.

— В силу действующего законодательства МУП «САХ» могло оказывать услуги и получать за них оплату только от регионального оператора ООО «Экология- Новосибирск», в связи с чем единственным источником дохода, в том числе возможности оплаты взносов за НВОС, для предприятия являлась «Экология-Новосибирск», — говорит Зыков. — Так, по состоянию на конец 2022 года задолженность «Экологии-Новосибирск» перед «САХ» составила 200 млн рублей. Она была своевременно просужена в Арбитражном суде Новосибирской области и в последующем включена в реестр требований кредиторов регионального оператора-банкрота.

С декабря 2022 года ООО «Экология-Новосибирск» признана Арбитражным судом банкротом, в связи с чем образовавшаяся задолженность осталась замороженной до удовлетворения требований всех кредиторов должника, а это около 900 млн рублей.

— Несмотря на значительную задолженность бывшего регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» МУП «САХ» предпринимает все зависящие от себя действия по выполнению обязательств по оплате взносов за НВОС, — подчеркнул Андрей Зыков.

Он также пояснил, что законность участия «Спецавтохозяйства» в тендере на концессии по строительству мусорных полигонов, а также в конкурсе по выбору нового регионального оператора, рассматривалась в судебных инстанциях: законность подтверждена.

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