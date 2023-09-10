Завершилось голосование на выборах губернатора Новосибирской области

В 20.00 10 сентября в Новосибирской области закрылись избирательные участки.

Дистанционно проголосовали 76165 — 85%. Заявки на дистанционное голосование подавали 89 117 участников.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

По состоянию на 1 июля 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 2 174 422 избирателя. По-прежнему лидером по количеству избирателей остается Ленинский район города Новосибирска (больше 230 тысяч), меньше всего их живет в Северном районе — 7 тысяч человек. По данным Новосибирского облизбиркома, в последний день лета территориальные избирательные комиссии получили 2 174 422 бюллетеня, в том числе 796 200 — для голосования с использованием КОИБ.