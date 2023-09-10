На выборах проголосовало более 650 тыс избирателей Новосибирской области

— По состоянию на 18.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 27,33%, проголосовали 571 470 избирателей (без учета дистанционного голосования), — сообщил областной избирком.

По дистанционному голосованию принято 75300 тыс бюллетеней — 85% от заявившихся избирателей.

До 14.00 часов избиратели Новосибирской области могли подать заявления (устные обращения) о голосовании «на дому». Такие заявления подали 72 994 избирателя.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».