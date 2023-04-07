Кассационный суд не удовлетворил иск миноритарного акционера «Ангиолайна»

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения жалобу миноритарного акционера производителя коронарных стентов АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.A. по иску о взыскании более 4 млрд рублей с членов совета директоров АО, сообщает Интерфакс.
— Конечно, я буду обжаловать это решение в Верховном суде РФ, — сообщила Лебедева.
— По своему 12-летнему опыту работы в инвестиционном банке «Ренессанс-Капитал» могу сказать, что стоимость компании, которая производит за такой период свободный денежный поток подобных масштабов, может существенно превышать и 6 млрд рублей, — считает Наталья Лебедева.
Она рассказала, что в настоящее время медизделия, которые ранее производило ООО «Ангиолайн», производит на том же оборудовании и в тех же помещениях другая компания — «Р-Васкуляр», созданная Кудряшовым и Французовым.
В компании пока не комментируют ситуацию.
21 июля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения первых двух инстанций по иску миноритарных акционеров АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и компании Health Care Solutions из Люксембурга об исключении из общества Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Лебедева обжаловала решение в Верховном суде. Но суд поддержал решение о возвращении Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».
Производственная компания ООО «Ангиолайн» зарегистрирована в 2007 году и специализируется на производстве медицинских инструментов и оборудования. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,06 млрд рублей, чистая прибыль — 565,4 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что акции OCSiAl «заморозили» в Лондоне.
Фото: кадр из фильма с сайта компании
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