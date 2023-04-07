Кассационный суд не удовлетворил иск миноритарного акционера «Ангиолайна»

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения жалобу миноритарного акционера производителя коронарных стентов АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.A. по иску о взыскании более 4 млрд рублей с членов совета директоров АО, сообщает Интерфакс.

— Конечно, я буду обжаловать это решение в Верховном суде РФ, — сообщила Лебедева.

— По своему 12-летнему опыту работы в инвестиционном банке «Ренессанс-Капитал» могу сказать, что стоимость компании, которая производит за такой период свободный денежный поток подобных масштабов, может существенно превышать и 6 млрд рублей, — считает Наталья Лебедева.

По мнению истцов, убытки в сумме около 4,2 млрд рублей, возникли в результате вывода 100% ООО «Ангиолайн» (производственного актива) по многократно заниженной стоимости в структуры, подконтрольные ответчикам — членам совета директоров АО «Ангиолайн» Андрею Кудряшову и Алексею Французову.

Она рассказала, что в настоящее время медизделия, которые ранее производило ООО «Ангиолайн», производит на том же оборудовании и в тех же помещениях другая компания — «Р-Васкуляр», созданная Кудряшовым и Французовым.

В компании пока не комментируют ситуацию.

Напомним, «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. Корпоративный конфликт длится в «Ангиолайне» с 2017 года. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в АО «Ангиолайн» (разработчик и производитель коронарных стентов) около 5 млн долларов и получила за это 25% акций. В 2019 году акционеры компании инициировали новый выпуск акций, вывели производственные активы компании в дублирующую фирму и объявили о готовящейся ликвидации первоначальной компании. Доля Лебедевой при этом уменьшалась фактически до 9%, и она начала опротестовывать это решение. В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн», а в декабре 2020 года вернул выведенные ценные бумаги и восстановил долю Лебедевой до 25% от стоимости компании. После этого Лебедева подала в суд встречные иски по поводу исключения основателей из числа акционеров компании.

21 июля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения первых двух инстанций по иску миноритарных акционеров АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и компании Health Care Solutions из Люксембурга об исключении из общества Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Лебедева обжаловала решение в Верховном суде. Но суд поддержал решение о возвращении Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

Производственная компания ООО «Ангиолайн» зарегистрирована в 2007 году и специализируется на производстве медицинских инструментов и оборудования. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,06 млрд рублей, чистая прибыль — 565,4 млн рублей.

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