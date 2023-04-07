Рекламодателям

Кассационный суд не удовлетворил иск миноритарного акционера «Ангиолайна»

  • 07/04/2023, 19:40
Автор:
Корпоративный конфликт
Наталья Лебедева намерена обжаловать решение в Верховном суде.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения жалобу миноритарного акционера производителя коронарных стентов АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и Healthcare Solutions Holding S.A. по иску о взыскании более 4 млрд рублей с членов совета директоров АО, сообщает Интерфакс.

— Конечно, я буду обжаловать это решение в Верховном суде РФ, — сообщила Лебедева.

импортозамещающий эндопротез для операций на сердце

В Новосибирске разработали импортозамещающий эндопротез для операций на сердце

По мнению истцов, убытки в сумме около 4,2 млрд рублей, возникли в результате вывода 100% ООО «Ангиолайн» (производственного актива) по многократно заниженной стоимости в структуры, подконтрольные ответчикам — членам совета директоров АО «Ангиолайн» Андрею Кудряшову и Алексею Французову.

— По своему 12-летнему опыту работы в инвестиционном банке «Ренессанс-Капитал» могу сказать, что стоимость компании, которая производит за такой период свободный денежный поток подобных масштабов, может существенно превышать и 6 млрд рублей, — считает Наталья Лебедева.

Она рассказала, что в настоящее время медизделия, которые ранее производило ООО «Ангиолайн», производит на том же оборудовании и в тех же помещениях другая компания — «Р-Васкуляр», созданная Кудряшовым и Французовым.

В компании пока не комментируют ситуацию.

производство медицинских изделий

Верховный суд поддержал основателей «Ангиолайна»

Напомним, «Ангиолайн» долгое время входил в список крупнейших инновационных проектов региона, а также в программу реиндустриализации экономики, получал господдержку на региональном и федеральном уровне. Корпоративный конфликт длится в «Ангиолайне» с 2017 года. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в АО «Ангиолайн» (разработчик и производитель коронарных стентов) около 5 млн долларов и получила за это 25% акций. В 2019 году акционеры компании инициировали новый выпуск акций, вывели производственные активы компании в дублирующую фирму и объявили о готовящейся ликвидации первоначальной компании. Доля Лебедевой при этом уменьшалась фактически до 9%, и она начала опротестовывать это решение. В октябре 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконным выпуск дополнительных акций АО «Ангиолайн», а в декабре 2020 года вернул выведенные ценные бумаги и восстановил долю Лебедевой до 25% от стоимости компании. После этого Лебедева подала в суд встречные иски по поводу исключения основателей из числа акционеров компании.

21 июля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения первых двух инстанций по иску миноритарных акционеров АО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой и компании Health Care Solutions из Люксембурга об исключении из общества Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Лебедева обжаловала решение в Верховном суде. Но суд поддержал решение о возвращении Андрея Кудряшова и Алексея Французова в состав акционеров АО «Ангиолайн».

Производственная компания ООО «Ангиолайн» зарегистрирована в 2007 году и специализируется на производстве медицинских инструментов и оборудования. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,06 млрд рублей, чистая прибыль — 565,4 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что акции OCSiAl «заморозили» в Лондоне.

Фото: кадр из фильма с сайта компании

148

Рубрики : Инновации Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : корпоративный спор в Ангиолайне


Спецоперация на Украине

Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
департаменты и районные администрации будут отвечать за нарушения

Ответственность перед законом мэрия спустит по нисходящей

«Крайними» за нарушения станут конкретные подразделения и районные администрации.
Читать статью >>
Железнодорожные туры

«Экспресс-пригород» интегрируется в туризм

Компания намерена принять участие в развитии туристических маршрутов на территории региона.
Читать статью >>
освещение улиц Новосибирска

Прокуратура потребовала от мэрии Новосибирска осветить улицы

В ведомстве назвали самые тёмные территории города.
Читать статью >>
Нанесение дорожной разметки

Аукционы по нанесению разметки на автомобильных дорогах области поделили две компании

В регионе подведены итоги восьми аукционов на общую сумму более 602,5 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.
Все материалы
Лента новостей

Ответственность перед законом мэрия спустит по нисходящей

07/04/2023, 18:35

«Экспресс-пригород» интегрируется в туризм

07/04/2023, 17:38

Дороги в Новосибирске тают вместе со снегом

07/04/2023, 17:19

Минпромторг включил более 400 моделей в новый перечень дорогостоящих автомобилей для расчета транспортного налога

07/04/2023, 16:40
Популярное

Закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных растений и грибов принят сразу в двух чтениях

07/04/2023, 09:37

Лунный посевной календарь на апрель-май 2023 года

06/04/2023, 17:10

Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России

06/04/2023, 09:50
Новости компаний

Мошенники увеличивают лимиты переводов клиентов для вывода средств

07/04/2023, 15:17

ВТБ: средняя ставка по ипотеке в России превысила 8%

07/04/2023, 11:28

Центр дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб получил награду «Хрустальная гарнитура»

07/04/2023, 10:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска