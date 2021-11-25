Люди умирают, а бизнес остаётся

Прежде всего, необходимо провести реальную оценку бизнеса: выявить все его слабые стороны, риски, структурировать активы и составить план по выводу его в «прозрачный сектор», сообщает nsk.dk.ru со ссылкой на специалистов компании «Юсконсалт». Следует отметить, что не требуется сразу менять всю структуру, нужно просто заранее узнать слабые стороны и постараться их устранить самостоятельно. А для этого необходимо обратиться к специалистам, после чего можно предпринимать следующие шаги:

урегулировать отношения с партнерами и обсудить, как они видят «уход» одного их собственников;

обсудить с наследниками их планы на жизнь и возможность стать преемником дела (и, возможно, подготовить себе наследника самостоятельно);

проработать возможные варианты по передаче наследства и честно ответить себе на вопрос: «Что я хочу оставить после себя?».

— Большинство вопросов выходят за рамки правового поля и являются комплексными (т.к. затрагивают семейные отношения, бизнес-планирование, управление своими ожиданиями). Известно, что 84% собственников хотели бы оставить свой бизнес семье, но задумываются о наследстве только 27%, — комментируют юристы.

В «Юсконсалт» отметили, если рассматривать более серьезный подход, то стоит воспользоваться вариантом с наследственным фондом, который нотариус может создать после смерти собственника, чтобы управлять его имуществом. Кстати, последний еще при жизни определяет все условия функционирования такого фонда (сведения об учреждении и об утверждении его устава, условия управления, порядок, размер, способы и сроки образования имущества наследственного фонда и др.).

Такой фонд позволяет сохранить благосостояние наследников, чтобы они не растратили имущество, и позволяет заранее определить, кто будет им управлять.

В случае же, если бизнесмен четко понимает, какие функции смогут исполнять наследники после его смерти, можно использовать наследственный договор. Он напоминает завещание, но есть важное отличие: здесь нужно будет согласовать свою волю с возможными наследниками. В чем плюсы? Договор сложно оспорить, можно предусмотреть исполнение определенных условий для получения наследства, а получить его можно сразу после открытия.