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Завод Coca-Cola в Новосибирске увеличил объем производства на треть

  • 19/08/2021, 10:54
Автор:
Новости Новосибирска
По абсолютному объему производства новосибирское предприятие остается самым крупным за Уралом.

Более 145 млн литров напитков выпустил завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске за первые шесть месяцев 2021 года, что на 30% повышает прошлогодний показатель за аналогичный период — более 111 млн литров, сообщает пресс-центр компании.

Темп роста новосибирского производства превышает средний по стране: суммарный объем производства на 10 заводах компании в России вырос на 27%: с 1 млрд 66 млн до 1 млрд 351 млн литров. Это связано с более высокой температурой воздуха в этом году, что стимулировало дополнительный спрос на напитки компании, а также отсутствием серьезных ограничений для HoReCa на фоне тех, с которыми столкнулись отели, кафе и рестораны весной 2020 года.

— В первом полугодии 2021 года мы восстановили объемы выпуска продукции, что показало правильность и долгосрочную эффективность стратегии Coca-Cola HBC Россия. В её основе — изменение рецептуры в сторону снижения сахара, появление новых категорий напитков для удовлетворения потребностей покупателей 24/7, улучшение качества сервиса для наших партнеров на b2b-рынке, — комментирует директор завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске Алексей Костин.

Рост производства напрямую влияет на экономические показатели и инвестиционную привлекательность Новосибирской области. Так, в Coca-Cola HBC Россия особое внимание уделяют развитию местных поставщиков-партнеров: более 96% всех закупок системы Coca-Cola в России осуществляются на территории РФ у локальных поставщиков. Тем самым компания способствует развитию локальных производств.

Завод Coca-Cola HBC Россия работает в Новосибирске c 1997 года и демонстрирует стабильно высокие показатели по эффективности производства. Предприятие выпускает более 50 видов безалкогольных напитков под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, BonAqua, Schweppes, «Добрый», «Моя семья», Rich, Burn и FuzeTea. Завод в Новосибирске поставляет продукцию на территории Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также на Урал и Дальний Восток.

Фото предоставлено пресс-центром компании

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : статитстика производство завод Coca-Cola


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