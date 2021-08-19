В Новосибирске спрос на машино-места за год вырос на 35%

По итогам второго квартала в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, а на гаражи — на 29%, оценили аналитики Авито Недвижимости

Эксперты уверены, что изменения связаны с растущей сложностью для автомобилистов “стихийной парковки”, а также с покупкой машино-мест и гаражей в качестве инвестиции или для нужд бизнеса.

В Новосибирске значения спроса на гаражи показали положительную динамику в 29% по сравнению со II кварталом 2020 года и 32% — за три месяца. Более половины запросов российских пользователей стабильно приходится на кирпичные строения.

По мнению аналитиков, интерес покупателей к гаражам может объясняться не только ростом числа автомобилистов, но и использованием этих помещений для других целей.

— Нередко россияне приспосабливают гаражи под мастерские, подсобные помещения, а собственники малого бизнеса часто покупают их в качестве складов для товара, — комментирует руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Кроме того, по его словам, интерес пользователей подстегнула “гаражная амнистия”, которая начнет действовать в России с 1 сентября (соответствующий закон был принят в апреле). Она позволит в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гаражи и землю под ними, таким образом выведя эти постройки из “серой зоны”. По подсчетам правительства, законопроект может коснуться 3,5-4,5 млн незарегистрированных объектов по всей стране.

— В этих условиях приобрести гараж для нужд малого бизнеса или ИП становится на порядок проще, чем искать и оформлять соответствующее помещение с целью покупки или аренды, — добавляет Дмитрий Алексеев.

Количество предложений о покупке гаража в Новосибирске во II квартале 2021 года, напротив, сократилось на 19%, а по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован рост в 14%. В целом по стране спрос за период превысил предложение почти в 6 раз. Цены на гаражи в Новосибирске за год увеличились на 17% — так, средняя стоимость гаража во II квартале 2021 составила 350 000 рублей.

Что касается машино-мест, то в столице Сибири значения спроса выросли в 35% за год и снизились на 18% за квартал. Количество предложений выросло на 23%, а за квартал — на 4%.

Интересно, что преимущество за покупкой машино-мест на подземных и многоуровневых паркингах (66% и 25% запросов).

— В сегменте более дорогого жилья все больше набирает популярность концепция “двор без машин”, при которой возможность парковать машину у подъезда исключается, — комментирует Дмитрий Алексеев.

Кроме того, по его словам, нередко покупатели рассматривают парковочное место в новом жилом комплексе как привлекательную инвестицию. Цены на машино-места растут вслед за ценами на жилье: по итогам года рост составил 12%, средняя цена за машиноместо в Новосибирске составила 550 000 рублей.