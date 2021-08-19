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Новосибирская область — лидер по доле нелегальных сигарет

  • 19/08/2021, 10:23
Автор:
Новости Новосибирской области
Это объясняется развитостью местных подпольных производств и упрощением поставок табачного контрафакта из-за границы.

По данным исследования компании Kantar TNS, Новосибирская область входит в число лидеров по доле нелегальных сигарет (24,5%) среди всех регионов России. В Новосибирске доля нелегальной продукции выросла более чем в 3 раза и составила 22,4%.

Большая часть нелегальных сигарет – 61,6% – пришлась на поставки из ЕАЭС, в первую очередь из Беларуси и Казахстана. 20,8% всей нелегальной продукции в регионе составляют подделки известных брендов. Это объясняется развитостью местных подпольных производств и упрощением поставок табачного контрафакта из-за границы.

Показатель Новосибирской области почти в 2 раза превышает средние цифры по стране – в России аналитики выявили 12,8% нелегальных сигарет. Компании-лидеры российской табачной индустрии отмечают сохранение тенденции роста поставок нелегальных сигарет из ЕАЭС, увеличение доли контрафактных сигарет при сокращении доли сигарет с подозрительными российскими акцизными марками. По оценке экспертов индустрии, при такой доле нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить более 100 млрд рублей за год.

Главным драйвером рынка нелегальных сигарет остаются поставки из Беларуси: почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, произведены в этой стране. Исследование показало почти трехкратный рост поставок нелегальных сигарет из Казахстана во втором квартале 2021 года – их доля составляет 9,1% всего «черного» рынка.

Согласно исследованию Kantar TNS, доля поддельных (контрафактных) сигарет во втором квартале выросла на 15% — на них приходится практически одна треть всего нелегального рынка. Борьба с этим сегментом требует повышенного внимания и проактивного подхода со стороны правительства и правоохранительных органов.

— Некоторые крупные города, в том числе миллионники, приближаются к критической доле нелегального рынка в 50%. Ситуация на таких территориях, возможно уже требует помощи и внимания со стороны федеральных властей, — комментирует Игорь Черкасский, руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей. — В сложившейся ситуации очевидна необходимость в сбалансированном росте акцизов на сигареты в России и повышенные темпы индексации ставок акцизов в странах ЕАЭС. Также крайне важно установить непреодолимый барьер на пути незаконно ввозимой табачной продукции из других стран, принять меры внутри Таможенного союза по пресечению используемых для нелегального ввоза схем лже-транзита, предусмотреть существенное повышение штрафов за реализацию нелегальной продукции в рознице.

Фото: pixabay.com автор: jette55 

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : нелегальные сигареты исследование Kantar TNS


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