В «Наукополисе» предложено создать застекленные улицы и рекреационные пространства

Общественный совет по строительству в регионе, действующий при минстрое Новосибирской области одобрил концепцию развития зоны опережающего развития «Наукополис», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно концепции, в ближайшей перспективе предлагается перейти от точечного развития научных городков Новосибирской области к их комплексному развитию, включая прилегающие к ним территории. Так, в пространстве между Новосибирским Академгородком, наукоградом Кольцово и р.п. Краснообск предлагается развивать групповую форму расселения – научную субагломерацию с проектным названием «Умная Долина». На ее территории актуальными подходами к организации городской среды станут, в том числе развитие общественных пространств защищенных от зимнего холода и летней жары (застекленные галереи вдоль 1-го этажа застройки и т.п.), развитие разнообразных рекреационных пространств – как зон активности, так и зон уединения и тишины и другие.

Как прокомментировал заместитель министра строительства – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, представленная концепция является основой для бесшовного пространственного и градостроительного развития зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации, в которую входит Новосибирский научный центр (ННЦ) Академгородок 2.0 на межмуниципальном уровне.

Главный архитектор региона напомнил, что Научно-исследовательская работа для развития ЗОР «Наукополис» выполнена ООО «Концепт-Проект» и принята министерством строительства Новосибирской области в октябре 2019 года.

В документе рассмотрены вопросы перспективного градостроительного развития территорий, вошедших в границы ЗОР «Наукополис», а именно г. Новосибирска (в границах Советского, Первомайского административных районов), г. Бердска, р.п. Кольцово и р.п. Краснообска, Барышевского и Мичуринского сельсоветов Новосибирского муниципального района.

На данных территориях институтами СО РАН планируется реализация до 45 новых научно-инновационных проектов. Предложены границы Новосибирского научного центра, охватывающие территорию более 12 тыс. га, на которой размещаются объекты существующей и перспективной научно-инновационной инфраструктуры Новосибирского научного центра СО РАН.

Предлагается развитие новых территорий научно-инновационной деятельности: района СмартСити-Новосибирск, рекреационно-жилого района с новыми поселками высококомфортного малоэтажного жилья. Развитие транспортной системы предусматривает завершение реконструкции Бердского шоссе, достройку Восточного обхода г. Новосибирска, строительство участка Южного автомобильного обхода г. Новосибирска, который обеспечит скоростное сообщение с аэропортом Толмачево. Предусмотрено расширение местной дорожной сети. Суммарные затраты на развитие научно-инновационной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры зоны Наукополиса оценены в размере 430 млрд рублей до 2035 года.

Фото: Юлия Данилова