Рядом с биатлонным комплексом построят спортивную инфраструктуру за 1,7 млрд под Новосибирском

Компания ООО «СИЛА СИБИРИ» представила на инвестиционный совет Новосибирской области проект по строительству многофункционального спортивно-туристического комплекса.

Как пояснил генеральный директор ООО «СИЛА СИБИРИ» Андрей Киткин, объект предназначен для проведения региональных и международных соревнований и масштабных тренировочных сборов для спортсменов различных видов спорта, в том числе и для спортсменов с ограниченными возможностями. Также он будет способствовать созданию условий для развития спортивного фан-туризма.

— Комплекс планирует объединить различные виды спорта, сосредоточенные в одном центре, с вспомогательными функциями, медицинским обслуживанием, лечебными и профилактическими процедурами, проживанием спортсменов и тренеров. Также планируется создание гостиницы на 150 мест для размещения посетителей комплекса, фанатов и болельщиков из других регионов и стран, — уточнил Андрей Киткин.

По его словам, комплекс рассчитан на одномоментное прибывание (пиковое, когда проходят массовые соревнования) — до 2000 человек.

Основной состав комплекса: это универсальный зал на 1000 зрительских мест и плавательный бассейн с трибунами, тренировочные залы и лечебно-оздоровительные помещения, крытый каток вместимостью до 100 человек.

Земельный участок под проект — 1,74 га, объем инвестиций — 1,7 млрд рублей. В эту сумму заложены расходы под выкуп участка. 100 % инвестиций предусмотрены за счет средств инвестора, но с возможностью привлечения дополнительных механизмов финансирования: льготного кредитования, государственно-частного партнерства, поддержки Корпорации ТУРИЗМ.РФ, а также региональных и местных мер поддержки инвестиционных проектов.

В ходе реализации проекта планируется создать 180 рабочих мест со средней зарплатой 65 тысяч руб. С 2024 по 2030 год компания планирует перечислить в бюджет 623 млн рублей налогов. Запуск объекта запланирован на 2026 год.

— Поручение городу: старт этого проекта пусть будет поводом для решения вопроса доступности биатлонного комплекса. Городу подготовить предложения по реконструкции улиц, подходящих к комплексу для обеспечения его транспортной и пешеходной доступности, — отметил губернатор Андрей Травников.

Инвестсовет поддержал проект.

Учредителями ООО «Сила Сибири» являются РОО «Ассоциация киокусинкай Новосибирской области», Андрей Киткин, Алексей Скрябин — президент межрегиональной общественной организации «Союз федераций спортивной борьбы Сибири», активно взаимодействует с НРОФ «Карелин-Фонд» и входит в общероссийскую общественную организацию «Федерация спортивной борьбы России».