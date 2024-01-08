Завтра на работу: новосибирский врач рассказала, как восстановиться после новогодних праздников

Новогодние каникулы оставили не только приятные воспоминания в сердцах новосибирцев, но и не приятные ― в виде лишних килограммов на боках и животике.

Как вернуться в форму и поддержать здоровье после праздников, рассказала изданию Atas.info врач-нарколог Ольга Коновалова.

Живительная влага

Первым делом после праздников необходимо восстановить водный баланс. Начните свое утро с большого стакана воды. Это поможет активизировать естественные процессы очищения организма.

― Вода играет ключевую роль. Во-первых, она участвует в терморегуляции, помогая поддерживать постоянную температуру тела. Во-вторых, вода является универсальным растворителем, необходимым для эффективного транспорта питательных веществ и удаления отходов из клеток, — говорит доктор.

Встаем с дивана

Физическая активность — отличный способ вернуться в ритм после каникул. Вспомните, как делать утреннюю зарядку и начните с нее первый рабочий день. Полезно устроить прогулку на свежем воздухе, лучше сделать это вечером перед сном или утром перед работой.

― В Новосибирске большое разнообразие мероприятий в парках и скверах. Выходите на улицу, там много интересного, — советует Ольга Коновалова.

Правильная еда

Когда наш организм уже пресытился «Оливье» и селедкой под шубой, то самое время удивить его правильным питанием. Обратите внимание на свежие овощи, фрукты, белковую пищу. Ограничьте потребление быстрых углеводов и жирных продуктов.

Сократите объем употребляемой пищи и откажитесь от алкоголя.

Пора ставить цели на год

Многие привыкли обещать себе что-то в Новом году. Особенно часто люди перекладывают на январь избавление от вредных привычек.

Постановка реалистичных целей и их постепенное достижение сделают процесс возвращения в форму более эффективным.