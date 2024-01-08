На федеральной трассе под Новосибирском ограничили движение из-за гололеда

В Новосибирской области ограничено движение пассажирского и грузового транспорта на федеральной трассе «Иртыш». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

– С 19:00 до 22 часов 8 января временно ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области (с 947 по 1018 км), – говорится в сообщении.

Ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями: на дороге гололёд, сильный боковой ветер и плохая видимость. Если погодные условия не улучшаться, то ограничения будут продлены.

Ранее редакция сообщала о том, что штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области на 8 и 9 января.