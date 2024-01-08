Лучшую снежную скульптуру выбрали в Новосибирске

Подвели итоги конкурса снежных скульптур в Новосибирске. За приз боролись скульпторы из разных городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первое место заняла команда мастеров из Республики Саха с композицией «Царица холода». Второе место заняли скульптуры из Тывы, а третье место ― у команды из Луганска.

Конкурс проходил несколько дней, начиная с 5 января. Отметим, что сегодня, 8 января, люди могли присоединится к скульпторам и слепить свою снежную бабу недалеко от экспозиции.

Ранее редакция сообщала о том, что боец СВО получил необычный подарок от жительницы Новосибирска.