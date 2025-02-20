Мошенники изобрели новый способ кражи данных в Новосибирске

Мошенники начали обманывать новосибирцев, добиваясь кода доступа на сайт Госуслуг, представляясь сотрудниками управляющих компаний.

— Моей маме поступил звонок на телефон якобы из управляющей компании. Сказали, что завтра будут менять двери в подъезде, спросили, сколько магнитных ключей ей заказать. Она ответила и собеседник предложил заказать запасные ключи, ведь бесплатно, — рассказывает жительница Новосибирска в домовом чате.

Затем злоумышленники сообщили женщине о том, что у каждой квартиры будет свой пароль, а потом попросили назвать СМС с кодом, поступивший на телефон, для кодировки магнитных ключей.

— На той стороне трубки тут же, не положив трубку, между собой стали говорить о блокировке её кабинета на Госуслугах, стоимости недвижимости, которая на ней записана, и все её ФИО, адрес и т. д., — рассказала дочь обманутой.

Эксперты рекомендуют при возникновении похожей ситуации отправляться в МФЦ с паспортом и СНИЛС, чтобы поменять пароль на Госуслугах. Параллельно пострадавший должен заблокировать счета в банках по телефону горячей линии, а затем написать заявление в полицию.

Редакция направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить есть ли обращения в полицию по данному виду мошенничеств.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники, выдающие себя за сотрудников СГК, объявились в Новосибирске. Представители компании заявляют, что не запрашивают никаких СМС-кодов.