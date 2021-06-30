Заявку на замену прибора учета теперь можно оформить на сайте АО «РЭС»

В связи с изменением действующего законодательства в прошлом году обязанность установки приборов учета (за исключением МКД) перешла к сетевой организации. Для оптимизации порядка приема и обработки обращений потребителей в АО «РЭС» был разработан веб-сервис, с помощью которого можно подать заявку на:

замену счетчика вышедшего из строя;

замену счетчика вышедшего из строя; замену счетчика по причине истечения межповерочного интервала;

проведение внеплановой проверки прибора учета;

снятие и установку пломб;

консультацию специалиста по другим вопросам, связанным с учетом и качеством электроэнергии.

Каждая заявка регистрируется, обрабатывается и передается на исполнение в соответствующее территориальное подразделение АО «РЭС» в течение ближайших рабочих дней. Однако, общий срок исполнения, установленный действующим законодательством, может существенно различаться в зависимости от вида работ.

При этом клиенту будет предоставлена обратная связь по контактным данным, указанным при оформлении заявки (номер телефона, почтовый адрес или электронный адрес почты).

В целом, использование данного онлайн-сервиса дает клиентам дает клиентам те же преимущества, что и другие инструменты дистанционного обслуживания. Прежде всего, это удобство и экономия времени на совершение телефонных звонков или личное посещение офиса. Кроме того, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, заочный прием обращений позволяет обеспечить безопасность и клиентов, и персонала компании.

Отдельно стоит отметить, что сервис доступен круглосуточно и полноценно функционирует на любой платформе – будь то персональный компьютер или мобильное устройство, что также обеспечивает доступность для потребителя.

В компании понимают всю важность эффективной работы онлайн-сервисов для облегчения взаимодействия со всеми заинтересованными аудиториями, поэтому сайт АО «РЭС» постоянно актуализируется, добавляются новые сервисы, существующие разделы пополняются полезными для потребителей сведениями.