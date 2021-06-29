«Пенсионеры-партийцы» заявились на выборы

По итогам съезда партии «Пенсионеры за социальную справедливость» стали известны партийные кандидаты в депутаты Госдумы, в том числе от Новосибирской области. Как сообщают в реготделении партии, возглавил пенсионный список, объединяющий Новосибирскую, Омскую области и Алтайский край, депутат Заксобрания Александр Аверкин. Вторым номером выступит первый «пенсионер» области, лидер партийного реотделения Эдуард Кожемякин. Далее следуют директор ООО «Лемс» Сергей Мараховский, директор Электромехинического колледжа Вадим Дронь, депутат горсовета Тогучина Никита Федченко, начальник отдела ГАУК НСО «Сибирь-концерт» Наталья Чубарцева, депутат горсовета Тогучина Дмитрий Грищенко и замыкающий список военный пенсионер, депутат Раздольненского сельсовета Новосибирского района Игорь Булдашов.

Что касается распределения по округам, то на округе №135 выступит депутат-тогучинец Никита Федченко, на №136 — культработник Наталья Чубарцева, на №137 — депутат Заксобрания Алескандр Аверкин. Лидер областных «пенсионеров» Эудуард Кожемякин поучаствует в выборах на округе №138.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в сентябре 2021 года. Своих кандидатов уже утвердили и представили съезды «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Родины», ЛДПР. Кроме того, ранее о желании участвовать в выборах заявляла партия «Новые люди». На следующей неделе своё решение по избирательной кампании и возможным кандидатом должна принять партия «Зелёные».