Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика в Новосибирской области

Сегодня, 24 марта, ночью в Чановском районе произошло смертельное ДТП.
40-летний водитель Dongfeng с полуприцепом двигался по дороге «Иртыш» в Омск.
― На 1036 км совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Светоотражающие элементы на верхней одежде отсутствовали, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.
Пешеходом оказалась 39-летняя женщина, которая погибла на месте. Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства устанавливаются.
В Госавтоинспекции напоминают, что в тёмное время вне населённых пунктов пешеходы обязаны использовать на одежде светоотражатели.
Ранее редакция сообщала о том, что смертельное ДТП с участием грузовиков произошло на трассе под Новосибирском.
Фото: Телеграм-канал ГИБДД по Новосибирской области.
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