Здание новосибирской школы № 84 будет отремонтировано по нацпроекту

23 апреля заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова провела инспекцию текущего капитального ремонта в средней школе № 84 Новосибирска.

Масштабные работы начались год назад в рамках программы модернизации образовательных учреждений, которая с 2025 года станет частью федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в национальный проект «Молодежь и дети».

Валентина Дудникова отметила, что ремонт проводится поэтапно, не затрагивая учебный процесс, и с соблюдением всех необходимых норм организации обучения. Капитальный ремонт включает обновление кровли, входных групп и крылец, замену дверей, внутренние отделочные работы (штукатурка, облицовка, покраска), а также модернизацию систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Четырехэтажное здание школы, построенное в 1938 году, рассчитано на 340 учащихся. В начале Великой Отечественной войны школа была переоборудована в военный госпиталь, где лечились раненые. После войны в здании располагался детский туберкулезный диспансер. Только в 1947 году школа вновь открыла свои двери для учеников начальных классов. На данный момент выполнено около 70% ремонтных работ. Завершение всего проекта запланировано на конец 2025 года.

Стоит отметить, что с начала реализации государственной программы в 2022 году в регионе было отремонтировано 33 школьных здания с циклами работ в один и два года. В период с 2025 по 2027 год планируется проведение капитального ремонта в 73 школах.