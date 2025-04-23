Между Россией и Мьянмой приостановлено авиасообщение

Единственный авиарейс, связывающий Россию с Мьянмой по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск, приостановлен из-за низкой загруженности и землетрясения, произошедшего в стране в конце марта.
— На сегодня у нас Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании. До этого, когда они выполняли программу, загрузка, к сожалению, была не очень высокая, — сказал Станислав Таравков, коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево, на пресс-конференции.
По его словам, туристические организации пытались привлечь внимание к перевозчику с помощью различных рекламных акций.
Аэропорт ожидает, что авиакомпания возобновит выполнение рейсов в осенне-зимнем расписании.
Напомним, в начале марта 2025 года в Новосибирске состоялось официальное открытие Генерального консульства Республики Союз Мьянма.
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Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова
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