«Логосиб» оптимизирует процесс приемки и выдачи груза

Поставщик промышленной химии ООО «Логосиб» будет реализовывать проект при поддержке Федерального центра компетенций (ФЦК). Предприятие планирует нарастить поставки и повысить конкурентоспособность. Для оптимизации в компании выбран процесс приемки и выдачи груза. По словам коммерческого директора ООО «Логосиб» Владимира Ильина, в прошлом году в компании проходила оценка работы склада и эксперты высоко оценили скорость загрузки и разгрузки.

— Мы планируем нарастить поставки сырья и, если увеличивать производительность склада экстенсивным способом, то необходимы новые площади и новая техника. Это требует существенных вложений. Мы рассчитываем, что участие в нацпроекте поможет нарастить производительность без этих затрат. В последние годы рост компании измеряется десятками процентов и, благодаря инструментам бережливого производства мы надеемся не только сохранить этот темп, но и увеличить, — говорит Владимир Ильин.

Компания «Логосиб» — член Торгово-промышленной палаты Новосибирской области и первое предприятие торговли в регионе, которое вступило в нацпроект. По словам старшего руководителя проекта ФЦК Александра Бычкова, на предприятии уже определена рабочая группа и сотрудники приступили к обучению. В скором времени начнется диагностика процесса, будут проанализированы потери и составлен план по улучшению показателей.

— У компании хорошие результаты, она занимает на рынке стабильное положение, но руководство смотрит в будущее и ищет возможности для улучшения процессов. Задача сделать так, чтобы сотрудники работали не интенсивнее, а эффективнее, — поясняет эксперт.

Руководитель регионального проекта, начальник управления проектной деятельности и улучшения инвестиционного климата Министерства экономического развития НСО Анна Кузнецова отмечает, что в текущей экономической ситуации сложно развиваться без изменений. Реализация нацпроекта поможет предприятию повысить эффективность и прибыльность производства.

— Впереди компанию ждут сложные, но интересные полгода. Все сотрудники могут пользоваться материалами и опытом экспертов, проходить обучение и вносить предложения, чтобы развивать предприятие, — резюмировала Анна Кузнецова.

Ранее редакция сообщала, что в рамках нацпроекта новосибирский завод увеличил выпуск продукции для РЖД.