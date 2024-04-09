Тепловую мощность ТЭЦ-4 увеличат из-за застройки Новосибирска

На ТЭЦ-4 начались работы по установке трех новых бойлеров. Это продолжение двухлетнего инвестиционного проекта по созданию дополнительного резерва тепловой мощности с учетом планов застройки города.
Как сообщает СГК, пропускная способность основных бойлеров составляет 1130 м3/ч с нагревом воды до 120 градусов Цельсия. У пикового бойлера этот показатель доходит до 1183 м3/ч с нагревом воды до 150 градусов.
Кроме того, вместе с установкой новых бойлеров на ТЭЦ ведется монтаж редукционно-охладительной установки.
ТЭЦ-4 производит 17% тепловой энергии для города, и ее основные потребители находятся в Калининском и Заельцовском районах.
Ранее редакция сообщала о том, что ТЭЦ Новосибирска после ремонтов снизят объем сжигаемого топлива на 600 тыс. тонн.
Источник фото: сайт СГК
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